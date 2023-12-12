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北京不甩拜習會協議 美官員：中國迄今未恢復軍事熱線

美國總統拜登11月與中國國家主席習近平於舊金山舉行「拜習會」，雙方達成協議，同意恢復美中軍事熱線。（路透）

美國總統拜登11月與中國國家主席習近平於舊金山舉行「拜習會」，雙方達成協議，同意恢復美中軍事熱線。（路透）

2023/12/12 16:44

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據美國國家廣播公司（NBC）報導，3名美國高級官員透露，美國總統拜登11月16日與中國國家主席習近平於舊金山舉行「拜習會」後，雙方達成協議，同意恢復美中軍事指揮官的直接溝通或熱線至今，美國國防部官員曾數次聯繫中國對等官員，卻未收到任何回應。

拜登當時稱這項協議至關緊要，且有證據顯示他與習近平取得了真正的進展，並說「我們又回到了直接、開放、明確、直接的溝通」。

美國官員表示，自此之後，美國軍方官員開始與中國對等官員接觸，以重建有數十年歷史的軍事溝通管道，並安排有關海上安全的會談，拜登政府官員也稱讚，恢復「軍事海事協商協議」（MMCA），是拜習會的重要成就。

2名美國高級國防官員表示，他們仍希望在明年的某個時候舉行海上安全談判，但目前尚未做出任何安排。

中國是在去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中斷了與美國的直接軍事溝通。

美國國防部發言人說明，美國國防部長奧斯汀和其他美國高級軍事領導人，展開與中國軍事交流的重要性，並表示他們隨時準備參與。該發言人在1份聲明中表示：「國防和軍事領導人之間的實質對話是無可取代的，開放的溝通管道對於確保競爭不會變成衝突至關緊要。我們致力於實現總統的優先事項，將盡可能分享更多訊息。」

不過1名美國高級官員說，中國一直動作慢吞吞，美軍各個層級都未能成功接觸中國指揮官，「這並不是因為（我們）缺乏嘗試」。

美國官員先前警告，美國與中國軍隊之間缺乏溝通是危險的。拜登在11月的演說中指出：「由於誤解，事故就是這樣發生的。」

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