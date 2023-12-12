聯合國：緬甸取代阿富汗成全球最大鴉片生產國

根據聯合國今天公布的報告，緬甸今年成了全球第一大鴉片生產國。圖為乾罌粟。（路透）

2023/12/12 16:13

〔中央社〕根據聯合國今天公布的報告，由於阿富汗「塔利班」（Taliban）政府取締鴉片交易，緬甸今年取而代之，成了全球第一大鴉片生產國。

綜合法新社與路透社報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）最新報告估計，緬甸今年生產約1080公噸鴉片，即海洛因的必要原料。估計緬甸去年生產了790公噸鴉片。

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聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，塔利班去年4月禁止種植罌粟，阿富汗的鴉片產量於是驟減約95%至330公噸左右。

緬甸、寮國、泰國的「金三角」邊境地帶長期是非法毒品製造和走私的溫床，尤其是甲基安非他命和鴉片。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，緬甸的「鴉片經濟」總值估計增加到10億美元至24億美元之間，相當於緬甸2022年國內生產毛額（GDP）的1.7%至4.1%。

自2021年緬甸軍方發動政變奪權以來，當地合法經濟活動就不斷因衝突和動盪遭受破壞，促使許多農民改種罌粟。

聯合國報告提到，市場障礙重重、國家基礎建設不佳和失控的通貨膨脹，似乎在很大程度上促使「農民在2022年底決定種植更多罌粟」。

聯合國毒品暨犯罪辦公室區域代表道格拉斯（Jeremy Douglas）說：「軍方於2021年2月掌權後，出現經濟、安全和治理上的混亂，持續促使偏遠地區的農民改種鴉片以謀生計。」

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，估計緬甸2022年至2023年的鴉片產量已達2001年以來最高點。

聯合國毒品暨犯罪辦公室指出，隨著投資增加及技術進步，例如改善灌溉，或許還有使用肥料，使得緬甸的罌粟種植方式愈來愈精良，從而提升了產量。

阿富汗曾是全球最大鴉片生產國，但罌粟栽種量在塔利班矢言終結非法毒品製造後暴跌。

罌粟去年幾乎占阿富汗農業總產值的1/3，但種植面積已從去年底的23萬3000公頃縮小到今年的1萬800公頃。

分析家說，緬甸軍政府沒有認真要終結規模達數十億美元的鴉片交易。

緬甸中央藥物濫用管制委員會（Central Committee on Drug Abuse Control）主席今年稍早罕見坦承打擊鴉片交易的行動徒勞無功。

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