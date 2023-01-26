受政變、國際情勢影響 緬甸鴉片產量創9年新高

近日聯合國報告指出，緬甸的鴉片產量近年急劇增加，達到9年以來最高，主因是受該國經濟不景氣、政變動盪與全球鴉片價格上漲等因素造成。（美聯社）

2023/01/26 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕近日聯合國發布2022年緬甸鴉片調查報告（Myanmar Opium Survey 2022），指出緬甸的鴉片產量近年急劇增加，達到9年以來最高，主因是受該國經濟不景氣、政變與全球鴉片價格上漲等因素造成。

英國國家廣播公司《BBC》今（26）日報導，調查報告指出，緬甸鴉片產量在2022年高達795公噸，是9年以來最高，也是2021年的兩倍，認為這是因為經濟不穩、政變衝突及鴉片價格上漲所導致。

請繼續往下閱讀...

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）區域代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，2021年緬甸政變後，由軍政府接管的緬甸北部和邊境地區，即為惡名昭著的「金三角」治安完全崩潰，發生不少衝突事件，農民別無選擇，只能重新種植鴉片。

報告提到，緬甸經濟在2022年面臨內外衝擊，例如俄烏戰爭、政變與通貨膨脹，這使農民更願意種植鴉片的原料「罌粟」。緬甸是世界第二大鴉片生產國，僅次於阿富汗，聯合國估計緬甸的鴉片經濟價值高達20億美元（約600億元新台幣）。

報告指出，2022年緬甸的罌粟花田的面積大約是4萬100公頃，比2021年增加了33%，從2014年以來，緬甸的罌粟花田面積持續下降，到2020年降到最低，但2021年起，罌粟花田的面積和產量都在上升，2022年的調查又比前一年增加了不少。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室緬甸負責人霍夫曼（Benedikt Hofmann）也表示：「歸根結底，鴉片種植確實與經濟有關，如果沒有替代作物與穩定的經濟，鴉片種植和生產很可能會繼續擴大。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法