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援烏預算被國會擋下 拜登邀澤倫斯基再訪白宮

總統拜登已邀請烏克蘭總統澤倫斯基12日訪問白宮，兩人將討論雙方的「緊急需求」。（路透）

總統拜登已邀請烏克蘭總統澤倫斯基12日訪問白宮，兩人將討論雙方的「緊急需求」。（路透）

2023/12/11 09:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事仍持續，美國政府要求的援烏案被國會擋下後，讓援助烏克蘭一事出現變數。美國白宮10日表示，總統拜登已邀請烏克蘭總統澤倫斯基12日訪問白宮，兩人將討論雙方的「緊急需求」。

綜合外媒報導，白宮10日在聲明中指出，拜登邀請澤倫斯基12日訪問白宮，討論那些針對烏俄戰爭以及澤倫斯基來說「非常重要的問題」，同時也強調美國會繼續堅定地支持烏克蘭人民抵抗俄羅斯的殘酷入侵。而在會面期間，白宮希望與國會協調，為烏克蘭和以色列提供軍事援助。

烏克蘭總統辦公室10日也證實，澤倫斯基將於11日抵達華盛頓，12日與拜登會面，進行一系列會議及討論。此外，澤倫斯基10日上午9點將在國會大廈對美國參議員們發表演說，並和眾議院議長強生（Mike Johnson）舉辦私人會議。烏克蘭總統辦公室指出，澤倫斯基訪問的主要議題包括美烏之間的國防合作，特別是兩國聯合生產的武器及防空系統。

由於包裹方案排除保守派要求的移民改革措施，美國共和黨籍聯邦參議員6日擋下主要用於緊急援助烏克蘭、以色列以及對台灣的1060億美元方案，這對烏克蘭抵抗俄羅斯方面造成打擊。在參院投票前拜登曾警告，就算俄羅斯總統普廷在烏克蘭獲得勝利，他也不會罷手，甚至會攻擊北大西洋公約組織（NATO）國家，不過投票結果對拜登來說如同重大挫敗。

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