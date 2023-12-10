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大義滅親！美國男子家暴妻 9歲兒錄惡行親手送父吃牢飯

美國男子毆打妻子，過程遭9歲兒錄下，後續被逮捕，判4年監禁；示意圖。（資料照）

美國男子毆打妻子，過程遭9歲兒錄下，後續被逮捕，判4年監禁；示意圖。（資料照）

2023/12/10 22:08

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國38歲男子在兒女面前家暴妻子，反覆對著自己妻子的頭部及臉部毆打，家暴過程全遭9歲兒錄下，後續男子遭警方逮捕，並被法院判處4年監禁。

紐約郵報 報導，居住在加利福尼亞州的38歲男子米格爾·拉扎羅-卡斯蒂略 （Miguel Lazaro-Castillo），在10月9日時被指控家暴、非法監禁和虐待兒童等重罪，在上週五被判處4年監禁。

據了解，當時警方接獲一名來自小孩所打的電話通報，在抵達這戶小孩的家時，發現米格爾坐在自己的妻子身上，而妻子則臉朝下，且周遭散落著帶有血跡的餐巾紙，過程全遭米格爾最小的9歲兒子錄下。他們的3個分別為9、14和15歲的孩子都在家。

當時米格爾的女兒也跳出來，用手臂試圖護著母親免受挨打，但米格爾仍對自己的女兒及人妻施暴，事後，米格爾遭到逮捕，但完全否認自己對於妻子的虐待，並表示「不知道所有的血液來自哪裡。」

警方透露，事後發現這對夫婦和他們的一名未成年子女都喝醉了，目前已將三名孩童置於保護性監護之下，並逮捕米格爾。當地檢察官表示，「儘管米格爾沒有犯罪記錄，但他因行為殘暴和對孩子的完全漠視而因家庭暴力重罪而被判處最高刑罰。」

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