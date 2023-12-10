乾旱水位下降 琵琶湖出現日版「聖米歇爾山」

琵琶湖近岸小島「奥之洲」，因沙洲露出變成半島。（圖擷取自網路）

2023/12/10 00:16

〔編譯張沛元／綜合報導〕長期乾旱導致有「近畿水瓶」之稱的日本關西知名景點琵琶湖，出現宛如法國知名世界遺產「聖米歇爾山」（Mont Saint-Michel）的場景，原來是水位下降讓靠近岸邊的「奥之洲」（奥の洲）從近岸小島變成半島，沙洲露出水面讓人可直接步行上島。

奥之洲是一座從琵琶湖北部的滋賀縣長浜市，就能看到的近岸小島，但近來因乾旱導致湖面水位下降而成為半島；罕見景象引發熱議，甚至被稱為日版聖米歇爾山，即會因潮汐一下是小孤島，一下是道路並可通行的法國世界遺產。

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根據日本國土交通省琵琶湖河川事務所，本月6日清晨6時（台灣時間同日清晨5時）的琵琶湖平均水位為負70公分，離滋賀縣政府成立抗旱工作小組所需的基準只差5公分。由於今年天氣條件持續較佳，包括較少颱風登陸，位於琵琶湖南端的滋賀縣大津市，從今年7月到11月的降水量比往年少三成。

根據長濱市的湖北野鳥中心資料，奥之洲是鳥類的棲息地，夏季水位上升時，小島與湖岸間有約1公尺深的淺灘；為了保護湖濱濕地的蘆葦叢，滋賀縣政府對在此處活動有所規定，野鳥中心也呼籲民眾非必要勿穿越濕地，以免蘆葦折斷或踐踏花苞。

漲潮時的法國聖米歇爾山，被水包圍形成孤島。（法新社）

退潮時的聖米歇爾山有道路可通行上島。（法新社）

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