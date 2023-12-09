中國非法拋棄式電子煙氾濫 美國會議員要求FDA採取行動

今年6月美國佛州一家商店販售的前名「精靈吧」的EB Design品牌加味電子煙。（美聯社檔案照） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2023/12/09 22:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」近日針對大量中國拋棄式電子煙產品非法流入美國的問題，發函司法部和主管電子煙品的食品暨藥物管理局（FDA），要求採取行動，處理非法電子煙產品「極度氾濫」問題。

該委員會主席共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等12名議員7日連署發函，指出這些未經規範的電子煙產品一旦從中國非法進口，就能輕易地在網路上、全美各地的實體商店買到，助長青少年使用電子煙。

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FDA於2020年初起禁止薄荷和菸草口味以外的所有加味電子煙，但這項新規僅限於可重複使用的電子煙，排除了拋棄式電子煙。《美聯社》今年6月報導指出，2020年以來，在美國銷售的不同種電子煙產品增加2倍多，達到9000多種，而這幾乎完全都是受來自中國的非法拋棄式電子煙帶動。

這份報導引用分析公司IRI的數據，原本為小眾市場的拋棄式電子煙，在去年規模約70億美元的電子煙零售市場市佔率已達40%，到6月為止美國商店販售的拋棄式電子煙產品，從2020年初的365種，大增1500%，達到5800種。

大多數拋棄式電子煙使用軟糖、西瓜或檸檬水等最容易受青少年歡迎的口味。FDA要求電子煙產品須先取得該局核准，才能在美國銷售，但是許多從中國進口的這類產品跳過這一步驟。

眾院的信函中指出，估計未先經批准進入美國的非法電子煙產品，有90%來自中國，而中國卻已在2022年起禁止這類產品在其國內銷售。FDA雖在5月將目前最廣受青少年使用的中國拋棄式電子煙品牌「精靈吧（Elf Bar）」列入黑名單，但是「精靈吧」以更改品牌名稱，成功迴避這項進口禁令，依然在美國銷售。

議員表示，來自中國的非法電子煙產品「顯著助長青少年使用電子煙比率」，要求司法部和FDA，與海關和邊境保護局（UBP）一起盡快處理「這急迫的問題」。

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