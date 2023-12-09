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美國節儉男子去世 4億元全捐給慈善機構

美國印地安納州節儉男子過世後，將1300萬美元全數捐給慈善機構。（美聯社）

美國印地安納州節儉男子過世後，將1300萬美元全數捐給慈善機構。（美聯社）

2023/12/09 16:56

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美國退伍軍人事務部任職30年的印地安納州男子卡恩 （Terry Kahn），平常過得相當節儉，2021年過世時沒有直系親屬，他所留下的1300萬美元（約新台幣4億元）分別捐給10多間慈善機構。

《CBS》報導，印第安納州律師艾薩克斯（Dwayne Isaacs），是卡恩鉅額遺產的執行人，他透露卡恩居住在印第安納波利斯南部一棟簡陋的房子裡。開著老舊的本田轎車，由於手機太貴了因此一直沒有申辦。

艾薩克斯表示，卡恩在遺囑裡載明要將錢用在慈善事業上，但並沒有指名任何單位，因此艾薩克斯這2年來打給當地數十間非營利組織，詢問他們拿到100萬美元（約新台幣3142萬元）會做什麼。

艾薩克斯透露，接到電話的人都感到相當驚訝，有些還以為是詐騙，畢竟這本來就是難以置信的事情，最終有10來間慈善機構接受了卡恩的遺產，包括印第安納州退伍軍人和家庭組織、為家暴受害者提供安置居所的Coburn Place、為教師提供免費用品的Teachers' Treasures等等。

Teachers' Treasures執行長希恩（Margaret Sheehan）表示，她們所拿到的150萬美元（約新台幣4713萬元）是年度預算的2倍，整個單位因為卡恩的決定而永遠改變。

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