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《愛的故事》知名男星雷恩歐尼爾去世 享壽82歲

美國好萊塢男演員雷恩歐尼爾（Ryan O’Neal）去世，享壽82歲。（路透）

美國好萊塢男演員雷恩歐尼爾（Ryan O’Neal）去世，享壽82歲。（路透）

2023/12/09 12:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國好萊塢男演員雷恩歐尼爾（Ryan O’Neal），1970年出演電影《愛的故事》獲得奧斯卡最佳男主角提名，從肥皂劇演員一躍成為當時的全球知名男星，到了70多歲時仍在參與拍攝，但他8日傳出去世的消息，享壽82歲。

據《美聯社》報導，雷恩歐尼爾2012年被診斷出前列腺癌，先前更患有慢性白血病，兒子派崔克歐尼爾（Patrick O’Neal）8日在Instagram上透露父親的死訊，但並未說明死因。

1964年至1969年，雷恩歐尼爾在美國黃金時段肥皂劇《佩頓廣場》（Peyton Place）擔任主角，此前多是接一些配角甚至是特技演員，1970年他主演催人淚下的浪漫電影《愛的故事》，裡頭講述一對年輕男女相愛成婚，但妻子最終死於癌症，創下當年最高票房，電影更獲得奧斯卡7項提名。

在《愛的故事》大獲成功後，雷恩歐尼爾迅速成為好萊塢的當紅人物，幾乎所有電影都想找他扮演主要角色，派拉蒙影業更一度想讓他出演《教父》，不過導演法蘭西斯福特柯波拉（Francis Ford Coppola）堅持選擇艾爾帕西諾（Al Pacino）。

雷恩歐尼爾此後主演的知名電影包括《紙月亮》、《亂世兒女》，到了2010年代還參演《識骨尋蹤》、《慾望師奶》等知名影集，演藝生涯長期且穩定。

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