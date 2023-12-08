超幸運！男刮刮樂中3億頭獎 一年後又在「同家店」中頭獎

美國一名男子去年在商店買刮刮樂贏得1000萬美元頭獎後，本周再度在相同的商店中了同樣金額的大獎。左圖為2022年8月的中獎照片，右圖為週二（5日）的中獎照片。（翻攝自紐約州樂透局「New York Lottery」）

2023/12/08 23:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太幸運！美國紐約一名男子去年在商店買刮刮樂贏得1000萬美元（約新台幣3億1320萬元）頭獎後，本周再度在相同的商店中了同樣金額的大獎，而這兩次中獎的刮刮樂價格均為30美元（約新台幣940元），創下了驚人的中獎紀錄。

根據《紐約郵報》報導，住在布魯克林區的男子穆雷（Wayne Murray）5日在住家附近的H&A加油站兼便利商店花30美元購買了美國國有紐約州樂透局（New York Lottery）發行的「200X刮刮樂」彩券，結果幸運刮中1000萬美元頭獎。扣除稅額後，他一次性領回612萬2400美元（約新台幣1億9175萬元）的獎金現金。

請繼續往下閱讀...

報導指出，早在2022年8月，穆雷曾在同一家超商一樣花30美元刮中「Black Titanium刮刮樂」的1000萬美元頭獎，扣除稅額後的實領金額也與此次相同。然而，他在接受訪問時表示，我只想保持低調，不想因為兩次中得頭獎而引起過多關注。當被問及他是否有宗教信仰時，穆雷只回答，「非常虔誠」。

該店店員透露，穆雷是加油站的常客，並且他沒有因為中了2次大獎有任何重大改變，似乎是因為喜歡玩刮刮樂，才會一直買。「連續兩次，機率有多大？你連想都不敢想」。

穆雷的鄰居們說道，儘管這位百萬富翁擁有令人難以置信的運氣，但他仍然在安靜的社區過著低調的生活，仍然住在一棟簡單的三層半聯式磚房裡。隔壁鄰居也表示，「我甚至不知道他一開始中過獎，他在這方面非常謙虛。下次見到他時，我必須向他祝賀。」。

據了解，紐約州樂透局的聲明指出，穆雷第一次中獎時，對於拿到巨額獎金感到「非常謙卑和自由」。

根據紐約彩票官方統計，「200X刮刮樂」的中獎機率為364萬分之1，而「Black Titanium刮刮樂」的中獎率則為353萬分之1。這兩款刮刮樂遊戲在2022-2023財年間共為紐約帶來了超過44億美元（約13.8兆新台幣）的總銷售額。同時，紐約市各區的學校也受益於彩券教育資金，共收到超過1.07億美元（約3千億新台幣）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法