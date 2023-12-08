男子臨終前揭祕 女兒驚：父竟是50年前銀行搶劫懸案通緝犯

美國男子湯瑪斯臨終前向女兒坦承，自己是50年前銀行搶劫懸案的通緝犯。（美聯社）

2023/12/08 21:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子在臨終前向女兒坦白了自己最大的秘密：他是一名通緝犯，於多年前犯下了一樁銀行搶劫案，至今已逃亡了超過50年。這讓他的女而震驚不已且內心感到非常複雜，但還是下定決心要展開調查，揭開他父親不為人知的過去。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國71歲男子湯瑪斯（Thomas Randele）因肺癌而生命垂危，在第一次化療結束後，他決定向他的女兒坦承自己曾是名銀行搶劫犯的過去。他的女兒艾緒莉（Ashley Randele）在聽完父親親口坦白後，決定調查他的犯案動機，後來也在她的Podcast節目上與大家分享了自己的調查結果。

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湯瑪斯的本名其實叫康拉德（Ted Conrad），於1969年在美國俄亥俄州克里夫蘭社會國家銀行（Society National Bank）擔任行員。當時20歲的他在下班關門前帶走了21.5萬美元（現值170萬美元，約新台幣5338萬元），從此下落不明。

案發不久後他改名為Thomas Randele，結合了他最愛的電影《天羅地網》（The Thomas Crown Affair）以及電視劇《拳銃無宿》（Wanted Dead or Alive）主角的名字，定居於距離犯罪現場約1000公里之遠的波士頓郊區。

艾緒莉表示父親並沒有過著躲躲藏藏的生活，還是會每天載她上下學，甚至跟她一起去校外教學。然而在仔細回想後才發現，父親總是留著鬍子，在外面也很少把帽子拿下來，對於出國更是抗拒。一次艾緒莉與母親懇求湯瑪斯與他們一起去法國，湯瑪斯卻拒絕了，表示他不喜歡出國旅行。艾緒莉如今才意識到他不出國是因為他沒有護照。

而警方的調查也在這50多年持續著。湯瑪斯於向女兒坦白的兩個月後去世，有人發現湯瑪斯訃聞的照片長得很像康拉德，並寄給了俄亥俄州的一名犯罪記者，這才使調查有了很大的進展。在警方一連串的資料比對後，確認湯瑪斯確實是康拉德，這長達了逾半世紀的懸案才終於被偵破。

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