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有夠無恥！屁孩為買2000萬藍寶堅尼 竟偷家中「15公斤金條」

中國傳出一名未成年少年小張夥同外人，偷走家中多達31斤（15.5公斤）的金條變賣。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

中國傳出一名未成年少年小張夥同外人，偷走家中多達31斤（15.5公斤）的金條變賣。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

2023/12/08 14:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「禮義廉恥」為中國古代提倡的四種道德規範，不僅將其奉為漢人傳統美德，更被喻為是治國的綱領。不過中國卻傳出一名未成年少年為了購買藍寶堅尼（Lamborghini）跑車等奢侈品，竟偷走家中31斤（15.5公斤）的金條變賣，並委託同夥變賣換得的565萬人民幣（約新台幣2508萬元），少年家長氣得報警提告。

綜合中媒報導，這起誇張的竊案發生在去年1月，住在中國湖北省武漢市的未成年少年小張，在同夥呂姓男子的協助下偷走家中31斤金條，接著小張再委託呂男協助變賣，事後獲得總共565萬元人民幣。這筆鉅款到手後，小張「打賞」了呂男21萬元人民幣（約93.2萬元台幣）作為謝禮，自己則是買了一輛價值2000多萬的藍寶堅尼以及其他奢侈品。

小張的母親劉姓婦人得知此事後雖然氣急敗壞，但並未責難兒子，只是趕緊報警並將藍寶堅尼退貨，接著向呂男提告。法官認為，雖然呂男獲得的錢是小張自願給的，但並不是透過合法勞動獲得的報酬，同時也損害了劉女的利益，因此近日宣布判決，呂男必須歸還21萬元人民幣。

這起竊案曝光後，在微博抖音 等中國社群平台掀起轟動，不少中國網友對於小張家的財力皆感到非常震驚，更對貧富差距感到忿忿不平與羨慕，「我家白米都沒有31斤」、「家里有金礦的孩子果然敢」、「別說31斤，我有1斤就好了」、「多少？論斤？俺們窮人論克都有點......」、「我們按克買都嫌貴，這傢伙竟然是按斤」、「31斤不是總數，是只拿了31斤。窮的窮到喝西北風，富的黃金按斤拿！」。

少年小張與同夥變賣金條後，小張給呂男21萬元人民幣（約93.2萬元台幣）作為謝禮，自己則是購買藍寶堅尼（Lamborghini）跑車等奢侈品。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

少年小張與同夥變賣金條後，小張給呂男21萬元人民幣（約93.2萬元台幣）作為謝禮，自己則是購買藍寶堅尼（Lamborghini）跑車等奢侈品。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

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