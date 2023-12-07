不只爆秦剛7月已死 外媒暗指李克強「死因不單純」

早有傳言中國前總理李克強（右）與中國國家主席習近平（左）在政策上不同調，而李克強的猝死，也引發外界諸多臆測。（法新社，本報合成）

2023/12/07 19:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站「政客」（Politico）歐洲版6日發表《習近平進行史達林式全面清洗》專文，驚爆中國前外長秦剛可能已在7月死於自殺或酷刑。文中還暗示，已故中國國務院前總理李克強死因恐不單純。

文中提到，習的朝廷內有些東西已經腐爛了，正當世界因中東和烏克蘭的戰爭而心煩意亂時，一場史達林式的清洗正席捲中國極其秘密的政治體系，對全球經濟甚至該地區的和平前景產生深遠影響。

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據該專文，中國外長和國防部長不明原因失蹤和被免職只是兩個例子，這兩位都是習的忠實擁護者，在今年早些時候失蹤前幾個月，才被精心挑選和提拔。其他備受矚目的受害者，包括負責中國核武器計畫的將領，和一些監管中國金融部門的最高級官員，其中幾位前習近平助手，顯然已在拘留期間死亡。

文中針對中國前外長秦剛，今年6月突然失蹤進而被罷免的事件，提供了一些雖無法核實，但和一些猜測吻合的事件細節。

文章說：「今年6月25日，在就任部長僅6個月後，秦剛在北京分別會見了斯里蘭卡和越南外長，以及俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko），然後秦剛就消失了。」

文中提到，據了解中國高層官員的人士透露，魯登科告知習近平的訊息，包括指控秦剛和幾名解放軍高級軍官已被利用，協助將中國核武機密傳遞給西方情報機構。其中兩人聲稱，秦剛於7月下旬，北京一家治療中國最高領導人的軍隊醫院內，死於自殺或酷刑。

文中也暗示，已故中國國務院總理李克強死因不單純，指李克強英年早逝是另一個「不祥之兆」，指出儘管他享受世界上最好的醫療條件，10月下旬在上海一個游泳池裡死於心臟病，習近平在這個前對手去世後，下令大幅減少對李克強的公開哀悼。

自俄烏戰爭開打以來，多位俄羅斯官員及商界知名人士，相繼離奇死亡，不是墜樓，就是死於難以解釋的意外。而早有傳言李克強與習近平在政策上不同調，而李克強的猝死，也引發外界諸多臆測。

Politico指出，在許多中國人的心目中，「游泳池心臟病發作」與「從窗戶掉下來」對於激怒或冒犯俄羅斯總統普廷的俄國官員來說，有著同樣的含義。

不過文中提到，鑑於中國制度不透明，無法證實這些說法，中國政府也不對共黨內部運作置評論，西方高級情報官員也拒絕發表評論或討論此事。

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