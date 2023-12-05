為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

古巴強人卡斯楚死敵！流亡美國與CIA合作親妹 90歲辭世

古巴前領導人卡斯楚兄弟的胞妹璜尼塔．卡斯楚在美國邁阿密去世，享耆壽90歲。（美聯檔案照）

古巴前領導人卡斯楚兄弟的胞妹璜尼塔．卡斯楚在美國邁阿密去世，享耆壽90歲。（美聯檔案照）

2023/12/05 23:44

〔中央社〕一名與古巴卡斯楚家族關係親近的記者表示，古巴前領導人卡斯楚兄弟的胞妹璜尼塔．卡斯楚在邁阿密去世，享耆壽90歲。她在邁阿密度過數十年的流亡生活，為推翻她的兄弟奮鬥。

《法新社》報導，與璜尼塔（Juanita Castro）共同執筆自傳的記者柯林斯（Maria Antonieta Collins）在社群平台Instagram寫道：「今天，璜尼塔．卡斯楚去世了。她是一名傑出的女性，（也是）為她深愛的古巴奮鬥不懈的戰士。」

璜尼塔和兄長斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）及勞爾．卡斯楚（Raul Castro）對於古巴革命的路線意見分歧。這場革命在1959年取得成功，她於1964年逃離古巴。

璜尼塔流亡邁阿密後，時常大力抨擊她的兄弟，她曾公開說，她甚至使用代號「唐娜」（Donna）與美國中央情報局（CIA）合作，試圖推翻卡斯楚政府。

她在回憶錄《我的兄長斐代爾和勞爾．卡斯楚：不為人知的祕辛》（My Brothers Fidel and Raul, the Secret History，暫譯）中敘述自身經歷，認為要在雙重身分中取得平衡十分不容易，因為她既是卡斯楚家族在美國佛羅里達州（Florida）南部備受謾罵的妹妹，又是流亡社群一員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美駐玻利維亞前大使當「古巴間諜」 效力逾40年、臥底美政府
2023/12/05 10:36

美駐玻利維亞前大使當「古巴間諜」 效力逾40年、臥底美政府
棒球》叛逃的古巴火球男遭中日龍釋出 外媒指他有望獲至少16億約
2023/10/06 10:50

棒球》叛逃的古巴火球男遭中日龍釋出 外媒指他有望獲至少16億約

星展歲末優惠放送 好康等你用星刷！
馬奎斯未公開信件曝光 聶魯達、卡斯楚、柯林頓等人在列
2022/06/16 17:43

馬奎斯未公開信件曝光 聶魯達、卡斯楚、柯林頓等人在列
「卡斯楚」時代終結 古巴國家主席接任共產黨領導人
2021/04/19 23:36

「卡斯楚」時代終結 古巴國家主席接任共產黨領導人

「錢」進2024！解鎖財務未來趁現在
古巴「卡斯楚」時代落幕 領導人勞爾宣布退休
2021/04/17 10:07

古巴「卡斯楚」時代落幕 領導人勞爾宣布退休
加拿大總理是卡斯楚的兒子？ 加國政府提出證據駁斥傳聞
2018/02/18 17:03

加拿大總理是卡斯楚的兒子？ 加國政府提出證據駁斥傳聞
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播