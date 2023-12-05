學生家長在班級群組誤傳性愛片 這下慘了⋯⋯

河南省一所小學的學生家長，在班導師與家長聯繫的聊天群組誤傳性愛片。（圖翻攝自微博）

2023/12/05 23:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省一所小學近日發生一起尷尬事件，有學生家長在班導師與家長聯繫的聊天群組誤傳性愛片，群組截圖流出後引發中網熱議。據悉誤傳不雅片的家長後來被警方帶走，該群組也被解散。

綜合中媒報導，本月3日下午5點多，河南信陽市淮濱縣新里鎮中心學校一名家長，在一名為「五四班語文學習群」的班級微信聊天群組內，發送一段長約1分48秒的性愛影片，引發群組內其他家長譁然，班導師發現後立刻在群組中發出警告，隨後還將該群組解散。

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淮濱縣網信辦人員4日表示，家長應該是無意的，該群組已解散，具體情況要聯繫涉事單位：當地公安局證實3日當天有接到報案，新里鎮中心學校校長也透露，涉事家長已被警方帶走。據稱，有同班家長說事發當下是週末，小孩拿家長的手機玩不小心看到影片。

中國網友紛紛表示，「想想都覺得尷尬」、「最難受的是家長的孩子了，這讓孩子在學校怎麼抬得起頭？希望不要影響到孩子」、「孩子估計在學校顏面盡失了」、「被警方帶走？有這麼嚴重嗎？這讓人更好奇他發的是什麼影片」、「真的會直接社死」、「這樣的家長讓孩子在班級抬不起頭」。

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