澤倫斯基遭政變？ 普立茲獎得主爆料：烏軍頭秘密與俄軍和談！

美國調查報導記者、普立茲獎得主赫什爆料，烏國軍方背著澤倫斯基與俄羅斯軍方秘密進行和談。（法新社）

2023/12/05 19:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發至今已一年多，戰況陷入膠著。儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）堅持要俄軍全面撤出烏國領土再協商和談，不過有消息傳出，烏國軍方與政府鬧不合，背著澤倫斯基與俄羅斯軍方秘密進行和談。若傳言屬實，澤倫斯基恐遭政變。

綜合外媒報導，美國調查報導記者、普立茲獎（Pulitzer Prize）得主赫什（Seymour Hersh）近日發表文章爆料，指烏、俄前線將領秘密進行和談，並沒有基輔、莫斯科或華府授意，領頭羊分別為烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）和俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

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赫什宣稱，烏、俄軍方秘密和談涉及克里米亞半島和烏克蘭4個被俄軍占據主導權之地區（盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松、札波羅熱）的潛在安全問題，此外還包括俄羅斯同意烏國加入北約，前提是北約部隊不駐紮在其領土上，且僅部署防禦性武器。赫什還直言，「這是扎盧茲尼精心策畫的行動，傳達的訊息就是戰爭已結束，他們想要退出，因為如果戰火繼續下去，將會毀滅烏國下一代公民。」

赫什爆料內容中提到的扎盧茲尼，近期傳出與澤倫斯基鬧不合，起因於扎盧茲尼今年11月初投書英國《經濟學人》（The Economist），表示烏俄戰爭陷僵局，進入消耗戰，但俄軍恐有餘力重振旗鼓，引發澤倫斯基不滿，發聲譴責扎盧茲尼言論不當，此後烏國軍方與澤倫斯基政府產生分歧的傳聞甚囂塵上。上週更有烏國親俄媒體稱，澤倫斯基下令各地區首長「停止與扎盧茲尼的一切聯繫」，可將之視為澤倫斯基試圖架空扎盧茲尼。若赫什爆料屬實，澤倫斯基無異於遭軍方政變。

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