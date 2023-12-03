兩韓局勢升溫 北韓官媒嗆聲：開戰只是時間早晚問題

北韓11月底宣布全面撕毀九一九協議，朝鮮半島緊張局勢急遽升溫。圖為北韓領導人金正恩。（法新社檔案照）

2023/12/03 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓上月21日發射軍事偵察衛星「萬里鏡一號」，引發南韓、美國和日本譴責，南韓22日決議中止雙方於2018年簽訂的「九一九軍事協議」部分內容效力，北韓隨後也直接宣布全面撕毀協議，朝鮮半島緊張局勢急遽升溫。北韓官媒《勞動新聞》今天（3日）更嗆聲，南韓對北韓的任何敵對行動，都將慘敗並導致大韓民國徹底滅亡！

南韓尹錫悅政府為反制北韓11月21日發射間諜衛星，11月22日決議中止兩韓「九一九軍事協議」部分內容，以示抗議。北韓則宣稱此舉是為密切監視和充分準備敵方在朝鮮半島周邊日益頻繁的各種軍事行動，是強化自衛能力、合法正當行使主權的舉措，南韓單方面終止兩韓協議部分內容根本是蓄意挑釁，北韓方也決定不再受「九一九軍事協議」約束，立刻恢復根據該協議暫停的所有軍事措施，並將在軍事分界線地區前線部署更強大的力量和新軍備。

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朝鮮勞動黨中央委員會機關報《勞動新聞》今天還發布題為「大韓民國永遠無法逃避破壞南北軍事協議的責任」的評論文章，並以「偽政權」、「傀儡政府」稱呼南韓，痛批尹錫悅政府對外宣稱北韓應當為局勢升級負全責一說是在誤導公眾輿論，南韓才是經常挑釁、違反甚至破壞兩韓軍事協議的罪魁禍首，「九一九協議規定在陸、海、空全面停止針對彼此的敵對行為，因為這些行為是導致軍事緊張和衝突的根源，偽政權遵守了嗎？沒有！尹錫悅上台之後，陸、海、空偽軍們沒有一天不是在進行各種軍事訓練、掌握對我方的奇襲手段，與美、日聯合進行反朝戰爭演習也不計其數。」

《勞動新聞》還稱，尹錫悅政府之所以「刻意」挑起兩韓緊張局勢，是因為「尹錫悅及其團夥因極端無知、腐敗和反人民意志，面臨日益加劇的民眾抗議和下台鬥爭。當前情況是，偽政權執政黨可能在明年4月的偽國會選中慘敗，因此尹錫悅一夥喪失理智，開始想靠軍事賭博還轉移民眾的反政府情緒，以維持其政權。傀儡政府試圖聲稱暫停朝韓協議是一種『痛苦的回應』，這無非是愚蠢的欺騙行為，目的就是為了將破壞協議的罪名合理化，掩蓋即將發生的災難」。

《勞動新聞》在文章最後嗆聲，「如果有基本的軍事常識和洞察力，就能輕易判斷哪一方將付出慘重代價！朝鮮半島發生實體衝突是時間早晚的問題，不是可能性的問題，由於偽政權集團以惡毒挑釁的方式挑戰我們的善意和氣度，我軍現在可以按照自己的意願開展正常的軍事活動，不受任何協議的約束和束縛。我軍一開始就不把偽軍當成對手，如果偽政權政治軍事暴徒敢在我軍面前做出令人髮指的軍事行為，我們絕不會姑息，立即予以強力鎮壓和嚴懲。我們在偉大的黨領導下，加強核戰威懾和軍隊現代化工程的選擇是正當的，必須堅定不移地走下去，任何針對我們的敵對行動，都將慘敗並導致所謂『大韓民國』徹底滅亡！」

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