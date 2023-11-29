全球最寂寞大象！馬尼拉動物園明星「馬麗」49歲過世 粉絲不捨

菲律賓馬尼拉動物園的明星大象「馬麗」28日去世。（美聯社）

2023/11/29 21:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕圈養於菲律賓馬尼拉動物園（Manila Zoo）、有「全球最寂寞大象」之稱，被活動人士形容為世上「最悲傷」大象之一的「馬麗」（Vishwa Ma'ali）），已在28日去世，牠生前是菲律賓全國唯一的一頭大象，在近50年的壽命中，只有6年多的時間有其他大象陪伴，其餘時間都影單影隻。

英國廣播公司（BBC）報導，人們紛紛向馬麗致敬，40年來，馬麗一直是馬尼拉動物園的動物明星，深受人們喜愛。但該國唯一大象的孤獨困境，一直是動物權利活動人士的擔憂，其中之一是前披頭四樂團（Beatles）成員保羅麥卡尼爵士（Sir Paul McCartney），他曾呼籲菲國當局將馬麗轉移到大象保護區。

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馬尼拉市長拉庫娜（Honey Lacuna）29日在臉書上發布影片，表示馬麗已在28日下午3時45分死亡，死因尚未確定。這頭母象的確切年齡未知，專家推斷應該是48歲或49歲左右。

在斯里蘭卡誕生的馬麗，被發現時就已是孤兒，1977年約3歲時被送給當時的菲律賓第一夫人伊美黛（Imelda Marcos），自此之後，馬麗就成為馬尼拉動物園的明星，幾乎所有在小學時參加過校外教學的菲律賓人，都曾見過馬麗，並被牠巨大的身影懾服，馬麗的去世也引發許多菲律賓網友悼念。

動物權團體「善待動物組織」（PETA）表示，馬麗從家鄉斯里蘭卡被帶走時，還是哺乳期幼象。牠剛開始學習如何游泳，跟兄弟姐妹玩鬧，還有自己找食物。

10多年來，各界一直呼籲把馬麗送到泰國或其他適合大象生活的國家，讓牠不要在馬尼拉動物園孤單生活。

PETA表示：「由於漠不關心與貪婪，大象馬麗像牠近50年的生活一樣，獨自死在馬尼拉動物園的水泥圍欄裡。」

PETA指出，馬尼拉動物園和馬尼拉市判處馬麗數十年的單獨監禁，這對於雌性大象是一種折磨。「牠們的天性是跟母親和姊妹共同度過一生，相互保護，撫養孩子。」

PETA在10年前曾指出，大象在適當環境可活到70歲以上，但以馬尼拉動物園的條件，馬麗很可能面臨早逝命運。

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