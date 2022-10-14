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    大象過馬路 騎士不禮讓 印度三寶讓網友看傻眼

    印度森林服務局官員「Susanta Nanda」在推特分享大象與機車騎士差點相撞的影片。（圖擷取自推特）

    印度森林服務局官員「Susanta Nanda」在推特分享大象與機車騎士差點相撞的影片。（圖擷取自推特）

    2022/10/14 22:17

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一則大象與機車騎士驚險一瞬間的畫面，機車騎士看見正要過馬路的大象卻沒有停下來，甚至與大象「擦身而過」，所幸最後沒有造成意外。但網友看完這段驚險的影片卻有兩極的看法。

    根據外媒報導，印度森林服務局官員「Susanta Nanda」近日在推特上分享這則影片，還附上幽默標題「大象勉強從女司機手中救了自己」。從畫面中可以看到，一名機車騎士見到前方正要過馬路的大象，卻絲毫沒有停下來禮讓的意思，反而是直接從大象身旁騎過去。而大象見狀疑似被靠近的機車嚇到，因此快速往前走，所幸沒有造成意外。

    這則影片目前已有超過10萬的觀看次數，網友看完影片紛紛在底下留言「多不負責任的司機，連10秒都沒有耐心嗎」、「不明白為什麼看到大象不停下來」；也有人稱讚該名騎士的反應「我認為她做得很好，沒有驚慌」、「她是一位勇敢的女士」。但也有網友指出對標題的疑慮「女司機?」、「我認為沒有必要明確說是『女司機』」。

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