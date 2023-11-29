山西省斥巨資建防止返貧監測系統 網友批：驚掉下巴

直中國山西省鄉村振興局將耗費859萬元人民幣（3767萬台幣）建立監測App系統，以監控已「脫貧」的民眾是否返貧，此舉引發網友嘩然，大呼驚掉下巴。（路透）

2023/11/29 16:22

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平在2022年10月16日中共20次全國代表大會（20大）開幕上發表政治報告指出，「中國已完成脫貧、全面建成小康社會」。不過，山西省鄉村振興局近日的1則招標結果顯示，將斥資859萬元人民幣（下同，新台幣3767萬元）建立監測App系統，以監控已「脫貧」的民眾是否返貧，此舉引發網友嘩然，大呼驚掉下巴。

根據《自由亞洲電台》報導，習近平在「20大」政治報告中表示，已經「完成脫貧攻堅，全面建成小康社會的歷史任務，實現第1個百年奮鬥目標」，但山西省政府近期打算建立脫貧者返貧監測App系統，並由國企中移動系統整合公司以859萬元得標。

請繼續往下閱讀...

多位網友留言批評，為了防止返貧，山西省鄉村振興局花費859萬元採購防止返貧監測App，這個App竟然高達859萬元，「讓人驚掉了下巴」；更讓人不解的是，返貧不返貧不是派人去實地調查，而是靠1個App來檢測，引發網友質疑聲不斷，希望山西省徹查此事，給1個能看懂的交代。

1名網友說，這樣巧立名義花錢，應該頒發「創新獎」。還有網友指責當局，在債務居高不下之際，花起錢來卻大手大腳，讓老百姓生活在水深火熱之中。也有網友認為，地方政府官員為了斂財而巧立名義，把國家的資金變成個人的財產，以獲取私利。

山西省太原市吳姓女教師表示：「我覺得這個系統就是為了維護習近平說的這麼一句脫貧的話，卻引發很多人質疑。所謂防止脫貧人口再返貧，首先，不是靠系統監控就能防止返貧，實際上很多人根本就沒有脫貧。」

曾在四川省大涼山開展扶貧工作的公益人士何培蓉指出，事實上，中國仍然存在大量貧困戶，脫貧實際上不可能依靠國家的行動令在一定的時間內解決，「官員所謂的扶貧，很多都是在造假，他們花費大量的人力物力去填各種表格，是在規定的框架內達到他的標準就可以了」。

中國已故前總理李克強在2020年5月28日全國人大閉幕後的記者會上坦言，中國有6億人口平均每個月的收入僅1000元（約新台幣4400元）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法