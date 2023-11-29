99歲卡特罕見露面出席妻子追悼式 女兒代唸75年前情書超感人

99歲高齡的美國前總統卡特罕見公開露面參加已故妻子羅莎琳舉行的追悼儀式，他坐在輪椅上腿上蓋著一片繡有妻子臉龐的毯子。（路透）

2023/11/29 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕正接受臨終關懷、99歲高齡的美國前總統卡特（Jimmy Carter），罕見公開露面參加已故妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）的追悼儀式，他坐在輪椅上，腿上蓋著一片繡有妻子臉龐的毯子，由女兒代唸卡特在75年前於美國海軍服役時寫給妻子的情書，場面相當感人。

據《路透》報導，前美國總統卡特28日短暫地離開了臨終關懷中心，前往亞特蘭大的一座教堂參加妻子的追悼式，他抵達時坐在輪椅上，腿上蓋著一片繡有妻子臉龐的毯子，他沒有說話，由女兒艾美·琳·卡特（Amy Lynn Carter）代唸75年前寫給羅莎琳的情書。

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卡特當時寫道：「我親愛的，每次我離開你的時候，當我回來發現你是多麼美好時，我都很激動......當我看到你時，我又愛上了你。」艾美·琳·卡特表示：「我母親一生大部分時間都用來愛著我的父親。」

現場坐在教堂前排的有拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden），以及1993年到2001年擔任總統的柯林頓（Bill Clinton）與夫人希拉蕊（Hillary Clinton），還有三位前第一夫人：梅蘭妮亞（Melania Trump）、米歇爾（Michelle Obama）以及蘿拉（Laura Bush）。

卡特是美國史上在世最年長的前總統，他與羅莎琳的77年婚姻維持是美國最長久的總統伉儷，卡特1980年尋求連任失利後與妻子致力於全球人權、民主和健康議題，廣獲各界肯定。

卡特10個月前已開始接受安寧療護，孫子坦言「他的生命即將結束，身體已經非常非常虛弱了」，但強調「他一直是許多人的道德磐石。」

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