99歲卡特罕見露面出席妻子追悼式 女兒代唸75年前情書超感人
〔即時新聞／綜合報導〕正接受臨終關懷、99歲高齡的美國前總統卡特（Jimmy Carter），罕見公開露面參加已故妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）的追悼儀式，他坐在輪椅上，腿上蓋著一片繡有妻子臉龐的毯子，由女兒代唸卡特在75年前於美國海軍服役時寫給妻子的情書，場面相當感人。
據《路透》報導，前美國總統卡特28日短暫地離開了臨終關懷中心，前往亞特蘭大的一座教堂參加妻子的追悼式，他抵達時坐在輪椅上，腿上蓋著一片繡有妻子臉龐的毯子，他沒有說話，由女兒艾美·琳·卡特（Amy Lynn Carter）代唸75年前寫給羅莎琳的情書。
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卡特當時寫道：「我親愛的，每次我離開你的時候，當我回來發現你是多麼美好時，我都很激動......當我看到你時，我又愛上了你。」艾美·琳·卡特表示：「我母親一生大部分時間都用來愛著我的父親。」
現場坐在教堂前排的有拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden），以及1993年到2001年擔任總統的柯林頓（Bill Clinton）與夫人希拉蕊（Hillary Clinton），還有三位前第一夫人：梅蘭妮亞（Melania Trump）、米歇爾（Michelle Obama）以及蘿拉（Laura Bush）。
卡特是美國史上在世最年長的前總統，他與羅莎琳的77年婚姻維持是美國最長久的總統伉儷，卡特1980年尋求連任失利後與妻子致力於全球人權、民主和健康議題，廣獲各界肯定。
卡特10個月前已開始接受安寧療護，孫子坦言「他的生命即將結束，身體已經非常非常虛弱了」，但強調「他一直是許多人的道德磐石。」