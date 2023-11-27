浪漫幻滅！男友草率求婚沒單膝下跪 女淚崩：無法繼續前進

國外一名女網友透露，男友求婚只說出一句話，令她感到非常失望，不知道是否該繼續走下去；示意圖。（資料照）

2023/11/27 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名女網友透露，男友在露營旅行的最後一天向她求婚，但求婚過程不但沒有單膝下跪，且只說一句話，讓她瞬間覺得無法繼續與男友一起前進。

據女網友在Reddit論壇發文分享，自己和男友已經在一起八年了，雙方的感情狀況一直非常穩定，但原PO對於男友所提出的求婚方式感到失望，認為自己不但需要多次暗示男方向自己求婚，且求婚的過程完全沒有任何的浪漫。

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原PO透露，自己在1年前與男友一起去露營，原以為男友會選擇在露營旅行的最後一天向自己求婚，但男友當天晚上只想去釣魚，讓原PO因此哭了1個小時，「因為他這一周都沒有在任何美麗的遠足景點或日落時求婚。我們早上就要離開」，但當男友釣魚結束後，他走到卡車旁，向原PO遞出一個戒指盒，並表示「這應該會讓你高興」，但這卻令原PO感到非常失望，自己沒有收到「這就是為什麼我愛你」的演講或向她求婚的盛大姿態，對方甚至從未單膝下跪向她求婚。

原PO接著透露，自己今年在同樣的時間位置，暗示著自己男友，希望能補償給她一個夢幻的求婚過程，但男方甚至沒記起與原PO的訂婚紀念日，而原先預計在8月結婚，但男方這樣的行為，令原PO無法繼續前進，「因為我永遠無法體驗我一生夢想的愛的姿態，每當我們有分歧或我覺得他不受歡迎時，我就會想起我對該提案的失望。我甚至不喜歡看我美麗的戒指，因為它不會給我帶來快樂的回憶。」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我父母的訂婚經歷也很相似，只是他把它扔給她並說「拿著這個」，他們現在離婚了」、「老實說，他聽起來並沒有那麼喜歡你」、「為什麼要和一個已經不讓你快樂的人交往？」、「如果你必須一遍又一遍地暗示你想訂婚，你確定他想娶你嗎？」、「我看來，你整個旅行都專注於求婚的期待，而不是享受與他在一起的時光。」

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