澳洲女博士與「小王」共謀殺夫 躲台灣遠端策畫犯罪

43歲澳洲歷史學家萊斯（圖中）涉嫌謀殺前夫，本月15日在帛琉被逮捕，23日引渡返回澳洲。（圖擷自「7NEWS Australia」YouTube頻道）

2023/11/25 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕43歲澳洲歷史學家萊斯（Lisa Lines）涉嫌謀殺前夫，本月15日在帛琉被逮捕，23日引渡返回澳洲，據稱萊斯2020年帶著2個孩子來台，躲在台灣期間疑使用遠端方式與情夫討論謀殺計畫，該案引起澳媒大篇幅報導和當地民眾討論。

綜合外媒報導，43歲萊斯擁有歷史和創意博士學位，涉嫌聯合情夫布魯克納（Zacharaira Bruckner）謀殺前夫霍金（Jonathan Hawtin）。萊斯2017年共謀布魯克納使用斧頭企圖殺害霍金，造成霍金身受重傷，四肢癱瘓，然布魯克納反控遭霍金槍擊，澳洲法院2019年宣判，霍金出於保衛自我隨後無罪釋放。

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報導指出，萊斯被控涉犯殺人未遂罪和共謀謀殺罪，她在2017年至2022月這段期間分別試圖殺害前夫和霍金的母親朗達（Rhonda）；此外，澳洲檢察官上週提及，萊斯與1名女性密友在2018年1月共同計畫將正躺在醫院休養的霍金窒息殺害的案外案。

澳洲警方2020年重啟調查，同時對萊斯發布逮捕令，這項行動獲澳洲聯邦警察（AFP）支持，國際刑警組織（INTERPOL）2021年接續發布通報，澳警展開為期2年多的追緝行動。

據《中央社》報導 ，萊斯2020年帶著2個孩子來台，躲在台灣期間疑涉使用遠端方式與情夫討論謀殺計畫。外媒稱，據布里斯本地方法院文件指出，萊斯在台期間居住新北市新店區、職業編輯。

據相關人士指出，由於台澳洲之間沒有引渡條例，又非國際刑警組織成員，加上萊斯在台無犯罪紀錄，故台灣警方無法直接逮捕萊斯，直至萊斯前往台灣的邦交國帛琉（Palau）後，11月15日遭當地警方逮捕，23日引渡回澳洲，預計26日在阿德萊德裁判司署（Adelaide Magistrates Court）出庭受審。

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