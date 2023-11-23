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美網紅挑戰進入棺材被活埋7天 出棺後稱「飽受精神折磨」

美國知名YouTuber「MrBeast」近日在影片中挑戰在棺材裡被活埋長達7天。（圖截自YouTube「MrBeast」）

美國知名YouTuber「MrBeast」近日在影片中挑戰在棺材裡被活埋長達7天。（圖截自YouTube「MrBeast」）

2023/11/23 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名YouTuber「MrBeast」近日在個人YouTube頻道上發佈1部影片，影片中他將自己關在一口透明棺材內，並讓他的夥伴將他活埋在地下長達7天。最終MrBeast雖然成功在密閉棺材中度過漫長的7天，但他也表示自己在這次挑戰中飽受精神上的痛苦。

根據《紐約郵報》 報導，25歲美國YouTuber「MrBeast」在個人頻道上最新的影片中表示，他決定要挑戰躺在棺材中被活埋在土裡長達7天。影片裡可以看到「MrBeast」在盛裝打扮後進入一口經過精心佈置，且裝有充足水分及食物的透明棺材後，他便讓夥伴將棺材活埋，7日後再將棺材挖出來。

影片中充分展示了「MrBeast」在棺材中的一舉一動。他在挑戰後期幾度流淚，並在挑戰結束後表示這是一次精神上的折磨，同時他也警告他頻道中2億多位訂閱者千萬不要輕易嘗試這項挑戰。

據悉，「MrBeast」是1位在美國極具影響力的年輕YouTuber。他經常在頻道上發起奇怪的挑戰，例如送給服務員一輛車作為小費或是買下整個社區等，近日他則因在非洲建造100口井並為約50萬名當地人提供乾淨飲用水而陷入爭議，被稱「將善良貨幣化」。對此「MrBeast」在社群平台上表示他不會因為一點點質疑的聲音就卻步，「我將會透過我的頻道繼續幫助弱勢群體，而我希望我的觀眾也會這麼做」。

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