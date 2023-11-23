英王查爾斯三世款待尹錫悅 授予BLACKPINK最高榮譽勳章

2023/11/23 03:36

〔中央社〕韓國總統尹錫悅正在英國進行國是訪問，深化兩國關係。英王查爾斯三世今天頒發英國最高榮譽之一「大英帝國員佐勳章」給隨行的韓國女團BLACKPINK成員，表揚她們倡導環保的努力。

法新社報導，尹錫悅與夫人金建希今天在英國展開國是訪問第二天行程，會見了英國政治領袖，並且簽署新的外交協議。

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英國廣播公司（BBC）報導，查爾斯三世（King Charles III）在尹錫悅進行國是訪問的第一天，提起了韓國K-pop天團BLACKPINK和防彈少年團（BTS）。

查爾斯三世也在宴會致詞時，讚揚了韓國文化「引人入勝的魅力」。不過，他承認自己並不太懂所謂的「江南Style」。

尹錫悅夫婦今天在國是訪問第二天，於白金漢宮觀看查爾斯三世授予「大英帝國員佐勳章」（MBE）給BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rose及Lisa。

白金漢宮表示，BLACKPINK成員因為2021年聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的倡議工作獲得表彰。

查爾斯三世授勳時，讚賞身為全球超級巨星的BLACKPINK重視這些重要議題。他表示：「我希望有一天能看妳們的現場表演。」1121123

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