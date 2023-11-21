為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

國際關注！BBC：藍白合「獵槍式婚禮」注定失敗

《BBC》認為柯文哲（圖左）和侯友宜（圖右）的藍白合「獵槍式婚禮」注定失敗。（資料照，本報合成）

《BBC》認為柯文哲（圖左）和侯友宜（圖右）的藍白合「獵槍式婚禮」注定失敗。（資料照，本報合成）

2023/11/21 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕台灣2024年總統大選受到國際關注，國民黨與民眾黨協商結盟的「藍白合」也吸引不少討論，雙方原定於18日依照民調勝負確認正副總統參選人，但民眾黨主席柯文哲不滿讓步太多使得協議生變，英國廣播公司（BBC）對此展開分析，直指藍白雙方的「獵槍式婚禮（shotgun wedding）」注定失敗。

據了解，「獵槍式婚禮」一詞來自美國口語，指稱父親在女兒懷孕後，以獵槍脅迫想逃避的男方與女兒結為連理，這在18、19世紀的美加地區較為常見，主要是避免非婚生子所造成的恥辱，在中文裡和「奉子成婚」、「先有後婚」同義，但帶有更多的強迫性。

《BBC》報導，國民黨與民眾黨的「獵槍式婚禮」還沒開始就結束了，雖然雙方都承諾與日益咄咄逼人的中國建立更好的關係、降低戰爭風險，但藍白的相似之處僅止於此。

《BBC》指出，國民黨從1949年至2000年統治台灣，藍營領導層確信，如果這次沒有柯文哲出來攪局，國民黨明年就能入主總統府，然而，柯文哲投入大選後獲得驚人的支持度，使得藍營無法掌握總統之位。

《BBC》分析，柯文哲被批評是充滿機會主義的民粹主義者，沒有真正且一貫的政策，而且在政治光譜上始終搖擺不定，例如柯文哲過去是民進黨的支持者，到了2014年他退出醫學界參選台北市長時也獲得民進黨支持，但柯P取得成功後逐漸感到必須擁有自己的政黨，並於2019年創辦民眾黨。

柯文哲當時指稱，民眾黨會在支持台獨的民進黨和親中共的國民黨之間採取中間立場，身為黨主席的他投入2024總統大選後表現不錯，許多民調都領先國民黨候選人侯友宜，讓藍營老派權貴惱羞成怒。

《BBC》表示，民進黨候選人賴清德民調從40％逐漸下滑到30％左右，但在「三腳督」的情況下仍然充滿優勢，國民黨高層發現侯友宜在民調上連輸賴清德與柯文哲，在大為光火之餘開始考慮令人感到不可思議的事情，那就是和柯文哲結盟。

由於柯文哲多次宣稱討厭國民黨，因此外界一度以為機會不大，孰料雙方竟真的宣布聯手競選正副總統，由民調決定搭配組合，但一切都在18日上午結束。

《BBC》指出，柯文哲當天顯得相當懊惱，直說他是被騙過去的，而且他不應該在沒有任何幕僚在場的情況下獨自與國民黨談判。雖然柯P沒有把和國民黨合作的可能性完全說死，但時間已經不多了，總統候選人必須最晚必須要在11月24日完成登記。

與此同時，民進黨亮出了自己的選舉武器，那就是賴清德的副手、副總統候選人蕭美琴。自2020年以來，蕭美琴就開始擔任駐美代表，成為台美之間活躍的溝通橋樑，她在「X」平台以英文發布參選的消息後，得到許多外語網友的留言支持，其所帶來的民調變化還有待進一步關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
評賴清德已找到「最強副手」 黃暐瀚：藍白仍陷於最亂局面
2023/11/21 11:08

評賴清德已找到「最強副手」 黃暐瀚：藍白仍陷於最亂局面
否認週三登記參選 柯文哲：應用勝選機率最高團隊來組合
2023/11/20 21:20

否認週三登記參選 柯文哲：應用勝選機率最高團隊來組合

鳳山93期土地重劃獲金質獎肯定(高市府廣告)
等不下去了？國民黨中常會議程曝光 22日將討論侯副手人選
2023/11/20 21:02

等不下去了？國民黨中常會議程曝光 22日將討論侯副手人選
不到24hr又見面！ 傳柯文哲中午赴桃園演講前密會郭台銘
2023/11/20 19:15

不到24hr又見面！ 傳柯文哲中午赴桃園演講前密會郭台銘

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播