國際關注！BBC：藍白合「獵槍式婚禮」注定失敗

《BBC》認為柯文哲（圖左）和侯友宜（圖右）的藍白合「獵槍式婚禮」注定失敗。（資料照，本報合成）

2023/11/21 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕台灣2024年總統大選受到國際關注，國民黨與民眾黨協商結盟的「藍白合」也吸引不少討論，雙方原定於18日依照民調勝負確認正副總統參選人，但民眾黨主席柯文哲不滿讓步太多使得協議生變，英國廣播公司（BBC）對此展開分析，直指藍白雙方的「獵槍式婚禮（shotgun wedding）」注定失敗。

據了解，「獵槍式婚禮」一詞來自美國口語，指稱父親在女兒懷孕後，以獵槍脅迫想逃避的男方與女兒結為連理，這在18、19世紀的美加地區較為常見，主要是避免非婚生子所造成的恥辱，在中文裡和「奉子成婚」、「先有後婚」同義，但帶有更多的強迫性。

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《BBC》報導，國民黨與民眾黨的「獵槍式婚禮」還沒開始就結束了，雖然雙方都承諾與日益咄咄逼人的中國建立更好的關係、降低戰爭風險，但藍白的相似之處僅止於此。

《BBC》指出，國民黨從1949年至2000年統治台灣，藍營領導層確信，如果這次沒有柯文哲出來攪局，國民黨明年就能入主總統府，然而，柯文哲投入大選後獲得驚人的支持度，使得藍營無法掌握總統之位。

《BBC》分析，柯文哲被批評是充滿機會主義的民粹主義者，沒有真正且一貫的政策，而且在政治光譜上始終搖擺不定，例如柯文哲過去是民進黨的支持者，到了2014年他退出醫學界參選台北市長時也獲得民進黨支持，但柯P取得成功後逐漸感到必須擁有自己的政黨，並於2019年創辦民眾黨。

柯文哲當時指稱，民眾黨會在支持台獨的民進黨和親中共的國民黨之間採取中間立場，身為黨主席的他投入2024總統大選後表現不錯，許多民調都領先國民黨候選人侯友宜，讓藍營老派權貴惱羞成怒。

《BBC》表示，民進黨候選人賴清德民調從40％逐漸下滑到30％左右，但在「三腳督」的情況下仍然充滿優勢，國民黨高層發現侯友宜在民調上連輸賴清德與柯文哲，在大為光火之餘開始考慮令人感到不可思議的事情，那就是和柯文哲結盟。

由於柯文哲多次宣稱討厭國民黨，因此外界一度以為機會不大，孰料雙方竟真的宣布聯手競選正副總統，由民調決定搭配組合，但一切都在18日上午結束。

《BBC》指出，柯文哲當天顯得相當懊惱，直說他是被騙過去的，而且他不應該在沒有任何幕僚在場的情況下獨自與國民黨談判。雖然柯P沒有把和國民黨合作的可能性完全說死，但時間已經不多了，總統候選人必須最晚必須要在11月24日完成登記。

與此同時，民進黨亮出了自己的選舉武器，那就是賴清德的副手、副總統候選人蕭美琴。自2020年以來，蕭美琴就開始擔任駐美代表，成為台美之間活躍的溝通橋樑，她在「X」平台以英文發布參選的消息後，得到許多外語網友的留言支持，其所帶來的民調變化還有待進一步關注。

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