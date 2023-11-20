為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

憂台灣F-16升級計畫再延 共和黨議員促拜登政府「集中精力」

蔡英文總統9月出訪史瓦濟蘭時，由F16戰機負責護送。（美聯社）

蔡英文總統9月出訪史瓦濟蘭時，由F16戰機負責護送。（美聯社）

2023/11/20 15:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》20日報導，美國共和黨國會眾議員17日致函空軍部長肯達爾（Frank Kendall），指美方協助台灣F-16戰機改造及升級的計畫，仍處在持續落後的「高風險」中，要求美國國防部「集中精力」，履行對台灣的軍援承諾。

據報導，由美國聯邦眾議院軍委會副主席魏特曼（Rob Wittman）領銜的20多位眾議員在信中向肯達爾表示，他們讚賞拜登政府為加快交付速度所做的努力，但擔心過去在完成F-16生產和轉讓方面遇到的困難可能會持續下去。

最近幾週，美國對烏克蘭、以色列及台灣軍援承諾出現互相競爭的狀況，這是否超出華盛頓同時處理多個衝突的能力，加劇了國會的擔憂。

魏特曼表示，「隨著世界各地區域安全問題的擴大，我們敦促你們集中精力提供我們向台灣承諾的軍事援助。我們不能對最親密的朋友做出過度承諾或兌現不足的情況。」

這群國會議員要求肯達爾在12月18日前提供一份報告，詳細說明完成台灣141架現有F-16戰機改造計畫的進度，以及交付由洛克希德馬丁公司製造的66架新F- 16V戰機的狀況。

信中指出，由於缺乏關鍵零件，改造計畫已延後近三年。另外，由於原始設備製造商未預料到軟體研發的複雜性，新戰機的交付也已推遲「超過15個月」。

台灣官員5月表示，新戰機的首次交付已從上個月延後至明年7月至9月之間，而這筆軍售案原定於2025年至2026年完成，但預計交付時間現已延至2026年至2027年。

這兩項F-16計畫佔台灣2019年以來批准從美國購買的143億美元軍備中的127億美元，其他武器包括愛國者和刺針防空系統、魚叉反艦飛彈、重型魚雷，以及美方向烏克蘭提供的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
充分發揮戰力 美國計劃為援烏F-16戰機提供零件
2023/11/19 17:14

充分發揮戰力 美國計劃為援烏F-16戰機提供零件
不甩習近平！美防長重申：將繼續與台灣發展軍事關係
2023/11/17 10:05

不甩習近平！美防長重申：將繼續與台灣發展軍事關係

60歲男星大談老少戀寵嫩妻 驚人竟靠這關鍵
總統府：欣見並感謝拜登支持台海和平、反對中國介選
2023/11/16 13:28

總統府：欣見並感謝拜登支持台海和平、反對中國介選
美再批准5億美元對台軍售 強化台灣自我防衛能力
2023/08/23 23:56

美再批准5億美元對台軍售 強化台灣自我防衛能力

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
F-16V 戰機加裝自動防撞地系統 美空軍明年來台安裝測試
2023/06/02 10:34

F-16V 戰機加裝自動防撞地系統 美空軍明年來台安裝測試
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播