憂台灣F-16升級計畫再延 共和黨議員促拜登政府「集中精力」

蔡英文總統9月出訪史瓦濟蘭時，由F16戰機負責護送。（美聯社）

2023/11/20 15:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》20日報導，美國共和黨國會眾議員17日致函空軍部長肯達爾（Frank Kendall），指美方協助台灣F-16戰機改造及升級的計畫，仍處在持續落後的「高風險」中，要求美國國防部「集中精力」，履行對台灣的軍援承諾。

據報導，由美國聯邦眾議院軍委會副主席魏特曼（Rob Wittman）領銜的20多位眾議員在信中向肯達爾表示，他們讚賞拜登政府為加快交付速度所做的努力，但擔心過去在完成F-16生產和轉讓方面遇到的困難可能會持續下去。

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最近幾週，美國對烏克蘭、以色列及台灣軍援承諾出現互相競爭的狀況，這是否超出華盛頓同時處理多個衝突的能力，加劇了國會的擔憂。

魏特曼表示，「隨著世界各地區域安全問題的擴大，我們敦促你們集中精力提供我們向台灣承諾的軍事援助。我們不能對最親密的朋友做出過度承諾或兌現不足的情況。」

這群國會議員要求肯達爾在12月18日前提供一份報告，詳細說明完成台灣141架現有F-16戰機改造計畫的進度，以及交付由洛克希德馬丁公司製造的66架新F- 16V戰機的狀況。

信中指出，由於缺乏關鍵零件，改造計畫已延後近三年。另外，由於原始設備製造商未預料到軟體研發的複雜性，新戰機的交付也已推遲「超過15個月」。

台灣官員5月表示，新戰機的首次交付已從上個月延後至明年7月至9月之間，而這筆軍售案原定於2025年至2026年完成，但預計交付時間現已延至2026年至2027年。

這兩項F-16計畫佔台灣2019年以來批准從美國購買的143億美元軍備中的127億美元，其他武器包括愛國者和刺針防空系統、魚叉反艦飛彈、重型魚雷，以及美方向烏克蘭提供的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）。

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