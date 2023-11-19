美國家公園連爆失蹤！女撐8天奇蹟獲救 男吃蝌蚪活命

25歲的佩利獨自前往德州大彎曲國家公園，失蹤8天後奇蹟獲救。（圖擷取自美國國家公園管理局）

2023/11/19 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名25歲女子於11月9日前往大彎曲國家公園（Big Bend National Park）露營時失蹤，歷經8天後被找到，所幸該女子並無大礙。此外，一名59歲男子在前幾個月登山時也在同一個地點迷路，他靠著捕撈溪中的蝌蚪來食用才得以撐到獲救。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，25歲的女子克里斯蒂佩利（Christy Perry）9日獨自前往大彎曲國家公園旅遊，事前並未告知任何人自己的旅遊計劃，當晚家人立即通報失蹤。據美國國家公園管理局（National Park Service）表示，她的汽車最後的位置停留在公園內的失落礦井小徑（Lost Mine Trail），該步道路段陡峭且非常炎熱，當局立即封鎖該區域並出動直升機尋找失蹤者。

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經過8天搜救，美國國家公園管理局於17日終於在公園內找到她，尋獲時意識清楚且能正常說話，所幸將她送醫後並無生命危險。事實上，此國家公園在6月份時也發生一起失蹤案件，據《美國雜誌》（Texas Highways）報導指出，一名59歲的男子傑夫哈恩（Jeff Hahn）與女兒哈柏哈恩（Harper Hahn）在徒步旅行中走散，男子因身體不適獨自一人受困在公園內，幸好他發現一條溪流，用帽子將蝌蚪撈起並食用，才得以維持精力。所幸，救難人員在72小時後發現他，送醫後並無大礙。

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