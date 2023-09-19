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切割自保！不得發布危害國家安全...... 中國大學要學生簽「上網承諾書」

中國西南民族大學要求學生簽署「文明上網承諾書」，引發外界討論。（翻攝自「李老師不是你老師」推特）

中國西南民族大學要求學生簽署「文明上網承諾書」，引發外界討論。（翻攝自「李老師不是你老師」推特）

2023/09/19 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路審查近年越來越嚴格，19日傳出中國一間大學要學生簽署「上網承諾書」，要求學生不得在網上發布危害國家安全、破壞民族團結等「不良訊息」，引發外界熱議。

時常揭露中國社會各種亂象的圖文作家「李老師」，19日在社群平台X（前身推特）曝光四川省成都市西南民族大學，要求學生簽署「文明上網承諾書」，內容可以看到校方宣稱此舉是「為弘揚社會主義核心價值觀，增強自覺抵禦網路不良信息的意識和能力，養成『合法上網、文明用網』的網路生活方式。」

該承諾書列出6點事項，要求學生遵守《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國互聯網管理條例》、《互聯網群組信息服務管理規定》等相關法律；學生在社群建立聊天群組，需做到「誰建群誰負責、誰管理誰負責」，群組創建者或管理者應自發避免群組內出現不當言論，否則出事將被問責。

此外，承諾書也要求學生不得在網上從事、製造和散布危害國家安全、損害國家利益、損害校譽、破壞民族團結、違反國家宗教政策、有礙社會治安等活動和訊息，若有學生注意到群組內出現相關言論，應向校方報告。

該承諾書曝光後，網友紛紛表示，「簽和不簽抓到都一樣」、「這種承諾書10幾年前就有了，不過當時就是做樣子，現在各個學校和單位會花費大量人力財物去執行」、「真的是都瘋了」、「也只有中國會出現這種鳥事」、「這其實是份免責聲明，將來學生發表不當言論被調查，學校要承擔連帶責任的時候，就拿出這個來切割」、「在學生的腦袋裡先上道枷鎖，支共皇朝才能安心」。

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