中共審查影劇作品禁「殺」「一晚連口62人」引網笑噴

中國言論審查近年來越管越嚴，近期微博網友熱議，影劇作品中的「殺」字也遭「河蟹」，紛紛被用「口」字替代，結果意外成為各種滑稽的句子。（圖擷自微博）

2022/02/16 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國言論審查近年來越管越嚴，近期微博網友熱議，影劇作品中的「殺」字也遭「河蟹」，紛紛被用「口」字替代，結果意外成為各種滑稽的句子，讓網友嘲諷「他口了62人後，把自己也口死了」。

近期中國網路上流傳，一些電影或戲劇的台詞因遭到審查，結果「殺」字都被替換成「口」字，意外造就各種奇葩內容，包含「我會口了他」、「有沒有幻想你口的人是我」、「你口蘭德爾的時候」、「保護自己，口光他們」等，雖然原本是為了避免影劇對白出現「殺」字，卻意外變成開黃腔（口交）。

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中媒《網易新聞》旗下的自媒體「阿拉故事會社」，昨更發表一篇題為「在一晚連口62人後，他把自己也口死了」的文章，內容講述韓國史上重大殺人犯禹範坤的故事，原本是酒醉的禹範坤因為睡覺被女友吵醒，一氣之下連續殺害62人，最後更拉開腰間的手榴彈把自己炸死，但在「殺」字被替換成「口」字後，反而變成「一口氣連口62人」、「最後把自己也口死了」、「禹範坤成為最兇猛的口人犯」等，這番內容也引發網友紛紛嘲諷「口人如麻」、「你要當著我的面口他嗎」、「口死自己，這人瑜珈功夫了得」、「把自己也口死了，體操冠軍」、「最強口人魔！雖然是悲劇新聞，我卻...」等。

近來網路上盛傳一張哏圖，男演員表情嚴肅，然而下方的簡體中文翻譯字幕卻寫道，「有幻想過你口的人是我嗎？」（圖取自微博＿粉红甘草酸苷片）

中媒《網易新聞》旗下的自媒體「阿拉故事會社」，昨發表一篇題為「在一晚連口62人後，他把自己也口死了」的文章，引發網友熱議。（圖擷自網路）

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