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    言論自由更重要！ 前微博審查員離職前偷做「4件事」

    中共對於網路上敏感辭彙進行審查已不是秘密。（路透）

    中共對於網路上敏感辭彙進行審查已不是秘密。（路透）

    2022/02/14 00:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中共對於網路上敏感辭彙進行審查已不是秘密，今年過年假期間，一名中國影音平台「Bilibili」（B站）審核組組長疑似加班導致猝死，再度掀起有關網路言論審核的討論。曾擔任微博審查員、逃到美國後爆料審查內幕的劉力朋，近日在推特談到此事，並爆料曾在離職前做了「解封用戶」、「截獲政府指令拿走敏感詞庫」等4件事，並表示：「這樣的過程還蠻開心的。」

    劉力朋去年曾接受《BBC》採訪，透露中國如何用網絡審查控制輿論風向，並稱他的工作讓自己了解到中國網路民意的虛假表象和背後的「骯髒」。他當時也表示，希望自己的經驗，能讓更多人了解到中國網路審查「每天都在真實地發生」，這樣面對中國訊息，就能更有效的解讀。

    近日B站審核組組長疑過勞猝死消息傳出後，劉力朋12日再談及相關內容，表示從2月7日事發到9日，才第一次出現相關影片，「B站真的是鐵一般的紀律」，他也說，出事後5天，關鍵字只剩下5則媒體相關影片，3則普通用戶，讓他擔心「再出事怎麼辦？」

    劉力朋說，打從離開審查員一職，他就不避諱承認自己過去從事的是個糟糕的職業，他不喜歡像會自我辯解的人一樣說「只是奉命行事」，更不會為這個職業開脫。他也強調，這讓他了解「沒有比言論自由再更重要的」。

    另外，他也提到自己在離職前做過的4件事，第一、他記錄下了在微博任職時的大部分審查文檔；第二、他解封用戶，還用個人帳號告訴用戶敏感詞是什麼；第三，他最後幾個月甚至為了踐行「一字不刪」而將文章全篇通報為「高危」（高危險程度）；第四，當營運主管時，他把審查部門的政府指令全數截獲，直接拿走敏感詞庫。他也說，這算是自己成全了自己，「這樣的過程還滿開心的」。

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