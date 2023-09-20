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罹病女子如願以償「加工失明」 直說：出生就該是盲人

美國女子舒平患有「身體完整性認同障礙（BIID）」，即使出生時身體健康，卻認為自己應該是一名盲人。（擷自@Morbidful 社群平台「X」）

美國女子舒平患有「身體完整性認同障礙（BIID）」，即使出生時身體健康，卻認為自己應該是一名盲人。（擷自@Morbidful 社群平台「X」）

2023/09/20 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕一名美國女子罹患罕見疾病「身體完整性認同障礙（body integrity identity disorder，BIID）」，即使出生時身體健康，卻從小沉迷於「失明」。有一次她甚至要求心理諮商師將一種液體倒入自己的眼睛中，以實現她畢生夢想。諮商師讓她如願以償成為盲人，她事後表示一點也不後悔，直說「從出生時就應該是名盲人」

不過這名美國女子舒平（Jewel Shuping），被診斷出患有「身體完整性認同障礙（BIID）」，這種罕見疾病會導致出生時沒有殘疾的人，認為自己應該要有殘疾。舒平說，這樣的行為讓她與家人關係破裂，但她並不後悔。不過她也表示，雖然認為讓自己殘障是必要的，但她還是希望這個病有一天能有治療方法，讓所有BIID患者都能得到更專業的幫助。

鏡報（The Mirror）報導，來自美國北卡羅來納州（North Carolina）的舒平出生時身體完全健康，但自幼就夢想著成為盲人。在接受《人物》雜誌的採訪中她表示，自己在3、4歲的時候，會在晚上於家中的走廊散步，6歲開始經常想像自己是一名盲人。她更透露她在2006年時遇到了一位心理諮商師，並要求對方將一種液體倒入自己的眼睛中，以實現她的夢想，心理諮商師同意後先為她滴麻醉藥、再將液體倒入她的眼睛，她就此成為了盲人。

舒平表示，「我很高興，我覺得這就是我該成為的樣子。我是故意失明的，我不認為這是一個錯誤的決定」。

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