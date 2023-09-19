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車臣「抖音戰神」再傳病危？ 本人氣到拍片反駁︰我還活著

卡德羅夫在自己的Telegram頻道發布一段影片，來反駁外界盛傳他已死的謠言，然而他在影片中的氣色不佳，仍引起各界關注。（圖擷取自@薩姆拉馬尼社群平台「X」）

卡德羅夫在自己的Telegram頻道發布一段影片，來反駁外界盛傳他已死的謠言，然而他在影片中的氣色不佳，仍引起各界關注。（圖擷取自@薩姆拉馬尼社群平台「X」）

2023/09/19 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷最忠實的「小弟」、車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）再傳出病危消息。烏克蘭情報機構稱，他近日在接受換腎手術後，因排斥反應陷入昏迷，甚至出現命危的狀態。對此，卡德羅夫在自己的Telegram頻道發布一段影片，來反駁外界盛傳他已死的謠言，然而他在影片中的氣色不佳，仍引起各界關注。

綜合外媒報導，烏國軍事情報單位發言人尤索夫（Andriy Yusov）先前透露，現年46歲的卡德羅夫因長年宿疾惡化，現在病情嚴重，已前往醫院接受治療，其家屬與車臣高官也紛紛趕往醫院。報導指出，外界盛傳卡德羅夫因為被下毒，導致嚴重腎臟問題，不過尤索夫則認為，卡德羅夫是因長年服用藥物，才讓腎臟問題加劇，更因此讓病情急速惡化。

俄國自媒體Telegram電報頻道「VChK-OGPU」指出，17日有多人目擊多輛掛著車臣車牌的豪華轎車，車上載著重要人物，且「中央臨床醫院警衛未經檢查就讓他們通過」。「莫斯科之聲」（Ekho Moskvy）廣播電台前總編輯維內迪克托夫（Alexei Venediktov）則稱，「卡德羅夫患有典型的嚴重腎衰竭，必須頻繁洗腎，顯然在中央臨床醫院發生了什麼事」。

對此，卡德羅夫17日在自己的Telegram頻道發布一段影片，來反駁外界盛傳他病危、甚至已死的謠言。從片中可看到，他走在一處不知名的公園小路上散步，接著他帶著粗重的呼吸聲，以及不連貫的聲音向鏡頭說話，然後很突然地就停止錄影。報導指出，儘管他想要藉影片證實自己仍活的消息，然而他在影片中的氣色不佳、臉部比過去更加浮腫，讓各界更加關注他的身體狀況。

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