車臣「抖音戰神」再傳病危？ 本人氣到拍片反駁︰我還活著

2023/09/19 14:03

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷最忠實的「小弟」、車臣領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)再傳出病危消息。烏克蘭情報機構稱,他近日在接受換腎手術後,因排斥反應陷入昏迷,甚至出現命危的狀態。對此,卡德羅夫在自己的Telegram頻道發布一段影片,來反駁外界盛傳他已死的謠言,然而他在影片中的氣色不佳,仍引起各界關注。

綜合外媒報導,烏國軍事情報單位發言人尤索夫(Andriy Yusov)先前透露,現年46歲的卡德羅夫因長年宿疾惡化,現在病情嚴重,已前往醫院接受治療,其家屬與車臣高官也紛紛趕往醫院。報導指出,外界盛傳卡德羅夫因為被下毒,導致嚴重腎臟問題,不過尤索夫則認為,卡德羅夫是因長年服用藥物,才讓腎臟問題加劇,更因此讓病情急速惡化。

請繼續往下閱讀...

俄國自媒體Telegram電報頻道「VChK-OGPU」指出,17日有多人目擊多輛掛著車臣車牌的豪華轎車,車上載著重要人物,且「中央臨床醫院警衛未經檢查就讓他們通過」。「莫斯科之聲」(Ekho Moskvy)廣播電台前總編輯維內迪克托夫(Alexei Venediktov)則稱,「卡德羅夫患有典型的嚴重腎衰竭,必須頻繁洗腎,顯然在中央臨床醫院發生了什麼事」。

對此,卡德羅夫17日在自己的Telegram頻道發布一段影片,來反駁外界盛傳他病危、甚至已死的謠言。從片中可看到,他走在一處不知名的公園小路上散步,接著他帶著粗重的呼吸聲,以及不連貫的聲音向鏡頭說話,然後很突然地就停止錄影。報導指出,儘管他想要藉影片證實自己仍活的消息,然而他在影片中的氣色不佳、臉部比過去更加浮腫,讓各界更加關注他的身體狀況。

Ramzan Kadyrov dispels rumours about his death with this Telegram post pic.twitter.com/Hi7p8V7mhn