不甩俄國！穀物協議破裂 2貨輪挺進烏克蘭載小麥

懸掛帛琉國旗的貨輪「強韌非洲號」16日無懼俄軍武嚇，抵達烏克蘭切爾諾莫斯克港。（路透）

2023/09/18 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官方證實，2艘貨輪16日已抵達烏克蘭港口，此為俄羅斯7月宣布退出黑海穀物協議後，民間貨輪首次經由臨時的黑海「海上人道走廊」駛向烏克蘭。

據《美聯社》報導，烏克蘭港務局（Ukrainian Sea Ports Authority）指出，2艘懸掛帛琉（Palau）國旗的貨輪「強韌非洲號」（Resilient Africa）和「艾若亞特號」（Aroyat），16日順利停靠在烏國南部敖德薩（Odesa）地區的切爾諾莫斯克（Chornomorsk）港。

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烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）16日發表聲明稱，2艘貨輪將向非洲、亞洲國家運送近2萬公噸小麥。

在聯合國與土耳其斡旋下，俄羅斯曾與烏克蘭達成重大協議，確保自烏國港口出發的運穀船安全通行。孰料俄國7月撕毀協議，並加緊攻擊烏克蘭的黑海港口設施。

克里姆林宮官員辯稱，方便俄國食品、化肥出口的交換條件「尚未得到滿足」。俄羅斯國防部表示，經黑海駛向烏克蘭港口的任何船隻，都將被視為「軍事目標」。

基輔要求國際海事組織批准的黑海臨時「海上人道走廊」於8月10日開啟，但美國、烏克蘭官員紛紛警告，俄國可能襲擊民用船隻。

烏克蘭一直尋求其他運糧路線，包括經由多瑙河，及公路、鐵路等陸路運輸。但除了運輸成本相較海運高昂外，部分歐洲國家擔心衝擊當地穀物價格，且多瑙河港口無法負擔與海港相當的吞吐量，可說是阻礙重重。

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