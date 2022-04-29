趁火打劫！烏控俄軍搶農民小麥 威脅全球糧食市場

烏克蘭多個官方機關29日分別指控俄軍在佔領區洗劫小麥等穀物，並阻止烏港口貨物流動，已對全球糧食供應安全造成威脅。。烏克蘭小麥收成示意圖。（彭博資料照）

2022/04/29 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭多個官方機關29日分別指控，俄軍在佔領區洗劫小麥等穀物，並阻止烏港口貨物流動，已對全球糧食供應安全造成威脅。

綜合外媒報導，烏克蘭外交部今（29）日發出聲明，指控俄軍在赫爾松（Kherson）佔領區搶奪農民的小麥等穀物，並且阻止烏克蘭貨物出港、於主要幹道上設置地雷，都已嚴重影響全球食品供應安全。

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該聲明指出：「俄羅斯透過這個非法行徑，不僅搶奪了烏克蘭的財產，更搶奪了全球消費者的貨物。」他要求俄羅斯立刻停止「非法偷竊穀物、解除港口封鎖，以及恢復商船航行和通過」。

烏外交部也表示，「根據聯合國估算，受到俄羅斯侵略烏克蘭戰爭影響，糧食供應的擾動恐令全球17億人口恐面臨貧窮、饑荒」。

此外，烏克蘭國軍參謀總部今稍早也曾指控俄軍搶劫烏國的小麥庫存，其聲明指出：「俄羅斯侵略者正在搶劫村民，至少已經有超過60噸滿載小麥的貨車遭俄竊走。」

曾被俄軍俘虜數週的梅利托波爾（Melitopol）市長費德羅夫（Ivan Fedorov）也指出，28日就已有民眾目擊並錄下俄軍從佔領區，開走超過50台滿載穀物的卡車，現在該批車輛的下落已不明。

對此，俄羅斯克姆林宮回應媒體提問時，僅表示沒有得到相關消息。

據悉，烏克蘭有「歐洲糧倉」美譽，也是中東、北非各國小麥、玉米的主要來源國。俄羅斯入侵烏克蘭，已經導致全球麥價飆漲，許多依靠進口小麥等穀物維持民生的國家苦不堪言，對原本飽受飢荒摧殘的弱勢國家也是雪上加霜。

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