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男子健身房遭百公斤槓鈴壓喉嚨 掙扎1分鐘慘死

中國一名男子健身時，疑似雙手無力支撐，不慎遭100公斤槓鈴壓住喉嚨，導致男子無法呼吸並當場陷入昏迷。（圖擷取自微博，本報合成）

中國一名男子健身時，疑似雙手無力支撐，不慎遭100公斤槓鈴壓住喉嚨，導致男子無法呼吸並當場陷入昏迷。（圖擷取自微博，本報合成）

2023/09/17 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北武漢一名25歲的男子15日在健身房臥推時，不慎遭重達100公斤的槓鈴壓住喉嚨，導致男子無法呼吸並當場陷入昏迷，兩名健身教練發現癱軟在健身器材上的男子後，立即對其進行人工呼吸，但該男子經搶救後仍不治身亡。俱樂部負責人表示，無論警方如何認定責任，他們願意盡力賠償死者家屬。

綜合媒體報導，中國湖北武漢一名25歲的男子15日下午在健身房做仰臥推舉，從曝光的影片可見，男子當時獨自躺在臥推床上，吃力的將重達100公斤的槓鈴從架子上取下並移至胸前，接著嘗試將槓鈴舉起，但疑似雙手無力支撐，難以承受重量導致槓鈴掉落，狠狠壓住男子的喉嚨，導致男子被壓的無法呼吸，雙手也沒辦法再度將槓鈴撐起，掙扎1分鐘後當場陷入昏迷。

目擊者稱，該俱樂部共有10多名會員在健身，整個場館沒有開燈，十分昏暗，突然俱樂部機械區一名身穿白T、黑色短褲、皮膚黝黑的男子癱軟在舉槓鈴的臥椅上，頸部還壓著100多公斤的槓鈴，臉色蒼白。兩名健身教練連忙跑去查看情況，馬上抬開槓鈴、呼叫救護車，並對男子進行人工呼吸，但該男子經搶救後，在下午4點30分不治身亡。

據報導，俱樂部相關負責人趙先生稱，該男子經常來俱樂部健身，每次都舉100公斤以上的槓鈴，而每個人都有體能極限，死者此次高估自己的承受能力才造成悲劇。此外，事發時館內有3至4名教練會對會員指導看護，但因該男子是資深會員，教練可能才沒有貼身看護，趙先生也表示，無論警方最終如何認定責任，他們願意盡力賠償死者家屬。

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