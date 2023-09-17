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丹尼爾風暴重創希臘 奧地利蜜月夫妻不幸遇難

丹尼爾風暴重創希臘，奧地利一對新婚夫妻前往希臘蜜月時不幸遇難。（路透）

丹尼爾風暴重創希臘，奧地利一對新婚夫妻前往希臘蜜月時不幸遇難。（路透）

2023/09/17 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕在希臘因洪水肆虐而失蹤近10天的奧地利新婚夫妻，昨日已被奧地利外交部證實死亡。

根據《BBC》報導，這對新婚夫妻在月初來到希臘度蜜月，並入住波蒂斯蒂卡度假村的度假屋。2人蜜月期間不幸遇上堪稱「2023最致命」的地中海「丹尼爾風暴」（Subtropical Storm Daniel），整個住所在6日被洪水沖進大海，2人生死未卜，度假屋屋主薩馬拉斯（Thanasis Samaras）表示，洪水來臨前他曾建議這對夫妻及其他住客前往地勢較高的地方，但2人仍停留在度假屋中避難。據統計，這次洪水截至目前在希臘總共造成15人死亡，30多個村莊無法出入。

奧地利外交部也在昨日證實，經DNA比對後，15名死者中包含這對新婚夫妻，並表示會全力協助死者家屬處理後事。

「丹尼爾風暴」重創希臘，某些地區的降雨量甚至達到800毫米，比全年正常降雨量還要多。據報導，希臘中部的卡迪察（Karditsa）平原已經變成了一個湖，周圍的村莊也都被淹沒在水中。

除了「丹尼爾風暴」帶來的嚴重洪災，希臘在今年夏天也爆發多起野火，光是上個月就有至少20人因野火喪生，被歐盟評為希臘最大規模的森林大火。

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