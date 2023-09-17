為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

噁男搭訕問「能不能對我笑」遭拒 狠拽女子頭髮洩憤

中國一名陌生男子搭訕女子被拒情緒失控，動手拽女子的頭髮。（圖擷取自微博）

中國一名陌生男子搭訕女子被拒情緒失控，動手拽女子的頭髮。（圖擷取自微博）

2023/09/17 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國唐山一名男子，在燒烤店對女客人性騷擾，隨後與同行的友人圍毆4名女子，惡行引起眾人憤怒。近日中國河南一名陌生男子，在餐廳搭訕3名女子，並以幫忙付帳為由，稱「能不能對我笑，憑這桌的單子是我買的」，被拒絕後竟情緒失控，動手拽女子的頭髮並將她壓倒在地。

綜合中媒報導，事件發生在9月12日凌晨，郭姓女子和兩名女性友人在鄭州一家餐廳用餐。在用餐過程中，一位黃髮男子來到她們桌子旁，試圖與她們搭訕，但遭到拒絕。儘管女子們請求餐廳服務員幫忙將該男子趕離，但他仍然纏著她們不放。

事後，該男子往櫃台結帳，聲稱要幫女子付錢，結完帳後以這個藉口，坐在女子的桌子旁，並要求「能不能對我笑，憑這桌的單子是我買的」。郭女和她的朋友，對這位陌生男子的舉措感到驚訝和不安，立即拒絕對方無理的要求，並要求服務員將錢退還給男子，自己支付帳單。

男子似乎感到被拒絕很難堪，他開始辱罵女子們，並拽住了郭女的頭髮，將她拖倒在地，並往前拖曳。這一幕引起了餐廳內的混亂，周圍的人試圖制止這位男子，但他仍然不停地試圖襲擊女子。

最終，在雙方朋友們的幫助下，該男子最終被制止，而郭女也憤怒拿起酒瓶砸向男子，但她馬上感到身體不適，當場嘔吐，並躺在地上呼吸急促。她在送醫檢查全身多處擦傷。警方介入調查，並將該男子以尋釁滋事為由行政拘留15日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
見警心虛大迴轉被追17.4公里 通緝犯下場超狼狽
2023/09/16 11:14

見警心虛大迴轉被追17.4公里 通緝犯下場超狼狽
桃園高職2天3衝突！學生打老師嗆丟下樓 還爆性騷、大亂鬥
2023/09/15 21:00

桃園高職2天3衝突！學生打老師嗆丟下樓 還爆性騷、大亂鬥

2023台北國際航太暨國防工業展 亞創館正式開展
法界︰砍四肢30刀 重傷害罪可判12年
2023/09/14 05:30

法界︰砍四肢30刀 重傷害罪可判12年
嫌小費少？美外送員餐點吐口水洩憤 客戶驚呼「太噁了」
2023/09/13 21:24

嫌小費少？美外送員餐點吐口水洩憤 客戶驚呼「太噁了」

出遊省荷包！高鐵飯店聯票下殺65折！
53歲醉男打63歲女友 被她71歲表哥刺傷送醫撿回一命
2023/09/13 11:48

53歲醉男打63歲女友 被她71歲表哥刺傷送醫撿回一命
前男友殺紅眼！高雄超商女店員遭砍30刀 血濺店門外
2023/09/13 08:11

前男友殺紅眼！高雄超商女店員遭砍30刀 血濺店門外
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播