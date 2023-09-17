噁男搭訕問「能不能對我笑」遭拒 狠拽女子頭髮洩憤

中國一名陌生男子搭訕女子被拒情緒失控，動手拽女子的頭髮。（圖擷取自微博）

2023/09/17 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國唐山一名男子，在燒烤店對女客人性騷擾，隨後與同行的友人圍毆4名女子，惡行引起眾人憤怒。近日中國河南一名陌生男子，在餐廳搭訕3名女子，並以幫忙付帳為由，稱「能不能對我笑，憑這桌的單子是我買的」，被拒絕後竟情緒失控，動手拽女子的頭髮並將她壓倒在地。

綜合中媒報導，事件發生在9月12日凌晨，郭姓女子和兩名女性友人在鄭州一家餐廳用餐。在用餐過程中，一位黃髮男子來到她們桌子旁，試圖與她們搭訕，但遭到拒絕。儘管女子們請求餐廳服務員幫忙將該男子趕離，但他仍然纏著她們不放。

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事後，該男子往櫃台結帳，聲稱要幫女子付錢，結完帳後以這個藉口，坐在女子的桌子旁，並要求「能不能對我笑，憑這桌的單子是我買的」。郭女和她的朋友，對這位陌生男子的舉措感到驚訝和不安，立即拒絕對方無理的要求，並要求服務員將錢退還給男子，自己支付帳單。

男子似乎感到被拒絕很難堪，他開始辱罵女子們，並拽住了郭女的頭髮，將她拖倒在地，並往前拖曳。這一幕引起了餐廳內的混亂，周圍的人試圖制止這位男子，但他仍然不停地試圖襲擊女子。

最終，在雙方朋友們的幫助下，該男子最終被制止，而郭女也憤怒拿起酒瓶砸向男子，但她馬上感到身體不適，當場嘔吐，並躺在地上呼吸急促。她在送醫檢查全身多處擦傷。警方介入調查，並將該男子以尋釁滋事為由行政拘留15日。

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