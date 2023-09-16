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二度上太空站 日太空人古川聰開記者會：這次沒暈

日本太空人古川聰14日在國際太空站召開記者會。（圖擷自@JAXA_jp 社群平台「X」）

日本太空人古川聰14日在國際太空站召開記者會。（圖擷自@JAXA_jp 社群平台「X」）

2023/09/16 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕NASA與SpaceX合作的Crew-7任務，上月底將4名代表不同國家的太空人送到國際太空站，來自日本的太空人古川聰14日在太空站召開記者會，這是他第2次長期駐留。

日本放送協會（NHK）報導，古川聰現年59歲，是日本參與太空飛行計畫年紀最長的太空人。他14日晚間在國際太空站召開記者會，笑著對記者說，「上次來（太空）的時候暈了1週左右，這次卻幾乎沒發生這樣的問題，不得不感嘆人的適應能力。」他還說，「實驗器具和通訊設備都實現了大幅的升級換代，受惠於此，這裡正展開各項高水準的研究。太空食品和生活用品等也十分齊全，所以我在這裡生活得很舒適。」

最後，他也向記者訴說抱負：「希望能與機組人員和地面上的工作人員齊心協力，努力完成各項工作。」這次的太空任務Crew-7將接續自3月以來就在太空站的Crew-6，古川聰與其他3名太空人將在國際太空站生活長達6個月，針對未來載人探索活動進行各項科學實驗。

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