二度上太空站 日太空人古川聰開記者會：這次沒暈
〔即時新聞／綜合報導〕NASA與SpaceX合作的Crew-7任務，上月底將4名代表不同國家的太空人送到國際太空站，來自日本的太空人古川聰14日在太空站召開記者會，這是他第2次長期駐留。
據日本放送協會（NHK）報導，古川聰現年59歲，是日本參與太空飛行計畫年紀最長的太空人。他14日晚間在國際太空站召開記者會，笑著對記者說，「上次來（太空）的時候暈了1週左右，這次卻幾乎沒發生這樣的問題，不得不感嘆人的適應能力。」他還說，「實驗器具和通訊設備都實現了大幅的升級換代，受惠於此，這裡正展開各項高水準的研究。太空食品和生活用品等也十分齊全，所以我在這裡生活得很舒適。」
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最後，他也向記者訴說抱負：「希望能與機組人員和地面上的工作人員齊心協力，努力完成各項工作。」這次的太空任務Crew-7將接續自3月以來就在太空站的Crew-6，古川聰與其他3名太空人將在國際太空站生活長達6個月，針對未來載人探索活動進行各項科學實驗。
国際宇宙ステーション滞在中の— ニュースウオッチ９（サタデーウオッチ９） （@nhk_nw9） September 14, 2023
古川聡 宇宙飛行士
今夜 記者会見し
抱負などを語りました
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9/12は宇宙の日、スペースシャトルで日本人として初めて、私の先輩である毛利衛宇宙飛行士が宇宙に飛び立った日です。皆さんに少しでも宇宙を感じていただければと思い宇宙で動画を撮影してみました。 pic.twitter.com/myow8tYd87— 古川聡 Satoshi Furukawa （@Astro_Satoshi） September 12, 2023