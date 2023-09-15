馬斯克陷「反猶風暴」 下週將與以色列總理會面

馬斯克近日遭美國民權組織「反誹謗聯盟」指控，漠視其擁有的社群平台X充斥反猶太仇恨。（美聯社資料照）

2023/09/15 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）18日將飛往美國加州，會見美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。馬斯克近日才遭民權組織指控，漠視其擁有的社群平台X（舊稱Twitter）充斥反猶太仇恨。

據《路透》報導，以色列總理辦公室1名官員14日證實兩人將會面。馬斯克隨即在X表示，會談將聚焦人工智慧（AI），而非美國民權組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）。馬斯克本月初曾就反猶太主義問題，與該聯盟發生爭執。

請繼續往下閱讀...

以色列總理辦公室表示，納坦雅胡領導以色列高科技產業，將與馬斯克就人工智慧開發議題進行會面。

共5名知情人士向「華盛頓郵報」（The Washington Post）透露，鑑於社群平台X的反猶太主義言論增加，本次會面將是馬斯克及其猶太盟友為避免負面影響及批評，所展開的最新行動。

1位美國官員稱，納坦雅胡下週將在紐約會見美國總統拜登。以色列總理辦公室表示，2位領導人將在總理出席聯合國大會期間碰面，但並未說明會面地點。

自馬斯克去年收購X並放寬內容審核機制以來，X的仇恨言論急劇增加。馬斯克上週坦言，美國境內廣告收入因此下降了60%。

反誹謗聯盟14日發出聲明表示：「以色列高科技產業極具創新和活力，本次會面並不令人感到訝異。然而，以色列及猶太人經常淪為『反猶太復國主義者』的攻擊目標，且X的反猶太主義謾罵大幅增加。」

反誹謗聯盟強調，「我們期望2人能進行一次富成效的會談，並討論如何打擊X的反猶太主義、反猶太復國主義仇恨言論」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法