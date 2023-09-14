沙國企業與中、俄做生意 美軍火商千億台幣合約飛了

沙烏地阿拉伯軍工企業Scopa Defense公司，去年參加沙國首次舉辦的「世界國防展」。（路透檔案照）

2023/09/14 21:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國《華爾街日報》14日披露，今年初美國軍火商、前名為「雷神技術公司」（Raytheon Technologies）的RTX，原本與沙國武器商Scopa Defense準備簽署價值數百億美元的合約，卻突然喊卡，熟知內情的消息人士透露，原因在於這家沙國公司Scopa Defense，與中國、俄羅斯有實體商業往來，由於這兩國遭美國制裁，讓RTX心有疑慮而打退堂鼓。

這兩家公司合作案破局，顯示沙國在傳統盟邦美國之外，愈加尋求與中、俄發展安全與經濟夥伴關係所遭遇的挑戰。與遭美制裁的公司做生意，可能損害美國對中俄經濟施壓的效果，並升高西方企業自己也遭制裁的風險，也增加莫斯科、北京取得美國軍事機密技術的可能性。

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此事也表明，在美國希望盟邦夥伴選邊站時，想要同時與美國和美國頭號對手維持關係的國家，在這方面面臨的困難。沙國在俄羅斯侵略烏克蘭後，擴張與其他大國的關係，如與中國企業討論打造承建沙國的核電廠。

沙國尋求和中俄友好，反威脅其打造自己的軍工業雄心計畫。RTX與Scopa去年簽署諒解備忘錄，準備投資250億美元（約8043億台幣），在沙國設立一座工廠生產先進防空系統，預期年銷售量170億美元。該公司的計畫是建立可攔截不同飛行速度，和飛行高度的無人機、飛彈的「多任務防禦系統」。

Scopa所有人阿吉蘭（Mohamed Alajlan）擔任沙中商會會長，除了Scopa，他另外成立「塔爾（Tal）」、「賽法（Sepha）」兩家軍工企業，分別僱用中國人、和遭美制裁的俄國Concern Granit-Electron公司高層管理人。

這兩家公司各自與被西方制裁的中國、俄羅斯和白俄羅斯公司洽談交易數月，其中Tal和至少6家受制裁的中國公司接觸，包括與中國軍方有關係的「中國兵器工業集團」（Norinco Group）。

而且即使在Scopa將可從RTX獲取機密資料之際，仍與Tal和Sepha共用部分公司職能，包括電腦伺服器。若用於Scopa武器系統的美國現役武器情資落入中、俄之手，就有被進行反向工程破解之危險，危害美國防禦。

在RTX案破局後，現在其他西方主要軍武公司也在重新考慮與Scopa尚在初期階段的協議，義大利「貝瑞塔防禦技術公司」（Beretta Defense Technologies）、造船公司「芬坎帝里」（Fincantieri SpA）均已退出與Scopa的合作，主因也是擔心該公司與中、俄企業往來。

阿吉蘭否認與俄企業務往來，與中國公司的任何交易，則僅限於取得用於生產彈藥等原料，他強調「我們不與受國際制裁的公司合作」。美國國務院一名發言人拒絕評論任何正在、或可能進行的調查。RTX和沙國政府未回應這份報導。

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