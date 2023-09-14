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中國以AI散播夏威夷野火陰謀論 美駐日大使痛批：無恥

中國利用AI技術散播夏威夷野火陰謀論，美國駐日大使易曼紐痛批，此乃無恥地利用人類悲劇謀取政治利益。（法新社）

中國利用AI技術散播夏威夷野火陰謀論，美國駐日大使易曼紐痛批，此乃無恥地利用人類悲劇謀取政治利益。（法新社）

2023/09/14 05:44

〔國際新聞中心／綜合報導〕包括微軟（Microsoft）在內的多個研究機構共同調查發現，中國利用人工智慧（AI）技術散播夏威夷野火陰謀論，對美國發動虛假訊息戰。美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）對此痛批，中國無恥地利用人類悲劇謀取政治利益；美國阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）也引述相關報導，要求中國駐美大使對此正式道歉。

夏威夷茂宜島（Maui）8月初爆發草原大火，延燒至濱海觀光城鎮拉海納（Lahaina），造成至少111人喪生、摧毀約2200棟建築物，災損約55億美元，寫下夏威夷州歷來最慘重天災紀錄。美國總統拜登也宣布這場野火是「重大災難」。

然而，美國資安公司「記錄未來」（Recorded Future）指出，中國政府在8月中旬發動秘密資訊戰，在各大社群網站散布貼文，將茂宜島野火歸咎於一項「氣候武器」，並謊稱是英國情報機關「軍情六處」（MI6）揭露「這場野火背後驚人真相」。

《紐約時報》報導，這項發現是由美國科技業巨擘微軟（Microsoft）、記錄未來、智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）、假資訊查核軟體公司NewsGuard，以及馬里蘭大學（University of Maryland）等機構的研究人員揭露。

據報導，微軟研究人員針對這場資訊戰進行分析，辨識出在多個社群平台出現的夏威夷野火影像是由AI生成，而這些由AI生成的特定影像，似乎只有中國帳號在使用，且以多種語言發布，企圖觸及全球受眾。

微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）指控中國利用天然災害攫取政治利益，「我真的不認為，這麼做配得上任何國家，尤其是想成為一個偉大國家的任何國家。」

美國駐日大使易曼紐在X平台（前稱推特）分享紐時這篇報導，並推文痛批中國國家主席習近平無恥地利用人類悲劇謀取政治利益，全然不顧那些逝去的生命；習近平團隊利用AI散佈美國「氣象武器」導致茂宜島野火的虛假說法，指責美軍將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）引進中國，並散佈有關日本福島的虛假訊息，「試想一下，如果把這些精力投入到人道援助和全球公益事業中，這個世界會是如何？」他還嘲諷說，「例如關注如何讓偉大的中國青年重新充分就業。」

共和黨籍聯邦參議員蘇利文也指控，中國當局利用網軍影響國外民衆對北京的輿論，甚至對茂宜島野火散佈不實訊息：「當上個月野火燒毀茂宜島並造成上百名美國公民死亡時，中國共產黨發動網軍，聲稱這場大火的起因不是因爲自然因素，而是美國正在研發測試一種祕密『氣象武器』。此事令人憤怒，我要求中國駐美大使對此正式道歉。但他不會這麼做，因爲他如果做了，他也會『被消失』」。

美國阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文也引述相關報導，要求中國駐美大使對此正式道歉。（取自蘇利文個人網站）

美國阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文也引述相關報導，要求中國駐美大使對此正式道歉。（取自蘇利文個人網站）

中國政府在8月中旬發動資訊戰，在各大社群網站散布貼文，將美國夏威夷茂宜島野火歸咎於「氣候武器」。（擷取自X平台）

中國政府在8月中旬發動資訊戰，在各大社群網站散布貼文，將美國夏威夷茂宜島野火歸咎於「氣候武器」。（擷取自X平台）

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