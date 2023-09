中國以AI散播夏威夷野火陰謀論 美駐日大使痛批：無恥

2023/09/14 05:44

〔國際新聞中心/綜合報導〕包括微軟(Microsoft)在內的多個研究機構共同調查發現,中國利用人工智慧(AI)技術散播夏威夷野火陰謀論,對美國發動虛假訊息戰。美國駐日本大使易曼紐(Rahm Emanuel)對此痛批,中國無恥地利用人類悲劇謀取政治利益;美國阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan)也引述相關報導,要求中國駐美大使對此正式道歉。

夏威夷茂宜島(Maui)8月初爆發草原大火,延燒至濱海觀光城鎮拉海納(Lahaina),造成至少111人喪生、摧毀約2200棟建築物,災損約55億美元,寫下夏威夷州歷來最慘重天災紀錄。美國總統拜登也宣布這場野火是「重大災難」。

請繼續往下閱讀...

然而,美國資安公司「記錄未來」(Recorded Future)指出,中國政府在8月中旬發動秘密資訊戰,在各大社群網站散布貼文,將茂宜島野火歸咎於一項「氣候武器」,並謊稱是英國情報機關「軍情六處」(MI6)揭露「這場野火背後驚人真相」。

《紐約時報》報導,這項發現是由美國科技業巨擘微軟(Microsoft)、記錄未來、智庫「蘭德公司」(RAND Corporation)、假資訊查核軟體公司NewsGuard,以及馬里蘭大學(University of Maryland)等機構的研究人員揭露。

據報導,微軟研究人員針對這場資訊戰進行分析,辨識出在多個社群平台出現的夏威夷野火影像是由AI生成,而這些由AI生成的特定影像,似乎只有中國帳號在使用,且以多種語言發布,企圖觸及全球受眾。

微軟副董事長兼總裁史密斯(Brad Smith)指控中國利用天然災害攫取政治利益,「我真的不認為,這麼做配得上任何國家,尤其是想成為一個偉大國家的任何國家。」

美國駐日大使易曼紐在X平台(前稱推特)分享紐時這篇報導,並推文痛批中國國家主席習近平無恥地利用人類悲劇謀取政治利益,全然不顧那些逝去的生命;習近平團隊利用AI散佈美國「氣象武器」導致茂宜島野火的虛假說法,指責美軍將武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)引進中國,並散佈有關日本福島的虛假訊息,「試想一下,如果把這些精力投入到人道援助和全球公益事業中,這個世界會是如何?」他還嘲諷說,「例如關注如何讓偉大的中國青年重新充分就業。」

共和黨籍聯邦參議員蘇利文也指控,中國當局利用網軍影響國外民衆對北京的輿論,甚至對茂宜島野火散佈不實訊息:「當上個月野火燒毀茂宜島並造成上百名美國公民死亡時,中國共產黨發動網軍,聲稱這場大火的起因不是因爲自然因素,而是美國正在研發測試一種祕密『氣象武器』。此事令人憤怒,我要求中國駐美大使對此正式道歉。但他不會這麼做,因爲他如果做了,他也會『被消失』」。

Xi’s playbook is clear: shamelessly exploit human tragedies for political gain without any regard for the lives lost. Xi’s team is using A.I. to spread false claims that U.S. ‘weather weapons’ caused the Maui wildfire, blaming the U.S. Army for bringing COVID to China, and… pic.twitter.com/XhXmiJaA3v