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中國河南鄭州辦「大學生精液品質賽」 網：選種豬的感覺！

中國河南省人類精子庫在「精液品質比賽」中，會針對大學生精液的濃度、活力、精液量等各方面評比，並提供參賽者最高新台幣2.7萬元。示意圖。（法新社）

中國河南省人類精子庫在「精液品質比賽」中，會針對大學生精液的濃度、活力、精液量等各方面評比，並提供參賽者最高新台幣2.7萬元。示意圖。（法新社）

2023/09/12 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省人類精子庫近日在官網表示，針對鄭州在校大學生舉行為期50天的「精液品質比賽」，提供參與者最高6100元人民幣（約新台幣2.7萬元）的補貼獎金，相關工作人員則稱，是因大學生精液的品質較好，且需要捐贈者長期在鄭州生活，消息曝光後引來許多網友熱議，「第一名可以不要獎金，但是必須通報全國」。

綜合媒體報導，近日中國河南省人類精子庫官方平台發消息稱，針對鄭州在校大學生舉行為期50天的「精液品質比賽」，從濃度、活力、精液量、精子畸形率最低、綜合最強等方面評選出最強「精」英，活動全程免費，參與者最高還可獲得6100元人民幣（約新台幣2.7萬元）的補貼獎金。

對此，一名相關工作人員稱，之所以用此種比賽形式，是想號招大學生來捐，因為大學生精液的品質較好，且需要捐贈者長期生活在鄭州本地，比賽結束後，會匿名以資料形式公佈結果。該工作人員又稱，每天的名額都有限制，建議捐贈者來之前提前預約。

消息曝光後，該事件立即登上新聞熱搜，許多網友紛紛表示，「第一名可以不要獎金，但是必須通報全國」、「選種豬的感覺」、「精子品質好不代表基因品質好」、「不怕拿第一，就怕得最後」、「看來國家真的很缺新生兒」、「建議強制所有男性都參加，把那些不及格的通通列名單出來」。

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