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「鯊籠」之父曾遭大白鯊襲擊！臟器外漏縫462針全靠「這物」保命

福克斯（Rodney Fox）23歲時曾遭大白鯊襲擊，全身共縫462針。（擷自推特）

福克斯（Rodney Fox）23歲時曾遭大白鯊襲擊，全身共縫462針。（擷自推特）

2023/09/11 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕近年來「鯊籠潛水」（Shark Cage Diving）在潛水圈中十分流行，潛客被關在鐵籠中，潛進水裡近距離觀看鯊魚。然而，「鯊籠潛水」的創辦人福克斯（Rodney Fox）卻在23歲時遭大白鯊攻擊，全身撕裂出血且臟器外露，靠著身上的潛水衣才沒讓臟器掉出體外，送醫後縫了462針才撿回一條命。

《每日星報》（Daily Star）報導，這起大白鯊襲擊事件發生在1963年12月，當時年僅23歲的福克斯在澳洲南部海岸捕魚時，突然感受到巨大的撞擊，便掉入海中，他原以為是被潛艇撞到，怎料竟是一頭大白鯊。

福克斯回憶道，他當時下意識反應就是攻擊牠的眼睛，大白鯊感到疼痛後便鬆口，但由於福克斯周圍的海水都已染上他的鮮血，鯊魚再次朝向他攻擊，幸運的是，這次鯊魚只咬到浮標，福克斯趁機掙脫後順利逃生。

此次攻擊事件讓福克斯深受重傷，橫隔膜、肩胛骨都遭到刺穿、肺部撕裂，且脾臟等器官外露，手腕上甚至還有著一顆被扯斷的鯊魚牙齒，他靠著身上的潛水衣才防止臟器掉出體外，送醫後縫了462針才幸運存活。

然而，雖然這起攻擊事件讓福克斯驚魂未定，但他仍克服恐懼，創辦了世界上唯一能夠近距離觀看鯊魚的「鯊籠潛水」活動，更在2001年時成立Fox Shark研究基金會。提到成立基金會的宗旨，福克斯表示「當人們越了解鯊魚，他們就越意識到牠們是一種美麗的瀕臨滅絕的生物，值得我們尊重和保護」。

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