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證實會見李強 拜登：中國藉經濟困境侵台可能性不高

2023/09/11 02:30

〔中央社〕美國總統拜登今天指出，他與中國領導階層舉行了數月以來最高層級會談。他並表示，中國經濟波動不會導致它侵略台灣。

路透社報導，拜登表示，他與中國國務院總理李強在印度新德里舉行的20國集團（G20）年度高峰會曾經見面。這場會談是自從去年拜登和中國國家主席習近平在印尼峇里島（Bali）G20峰會期間進行會談以來，兩強近10個月以來展開的最高層級會談。

拜登告訴記者：「我的團隊，我的幕僚還跟習主席的人及他的內閣見面。我今天在印度跟他的2號人物見面。」

拜登說，「我們針對『穩定』這項議題進行商討」，還有南半球的議題，「一點對抗的氣氛也沒有」。

在越南舉行的記者會中，拜登宣稱美國經濟是全球「最強健的」。他告訴記者，中國經濟成長正因全球經濟疲軟以及中國自身政策而在走緩。不過他沒有明確表示哪些政策。

拜登用「危機」形容中國經濟情勢，並且提到房地產業和高青年失業率等問題。他說：「他計畫當中一項主要經濟教條現在完全沒有發揮作用。我對這樣的情況不開心，但是那沒有起作用。」拜登指的是習近平。

「他現在忙得不可開交。」

報導指出，拜登試圖保持對中國溝通管道暢通，藉以降低因為在包括台灣等國際議題上的分歧而造成的緊張。

「我不認為這（指經濟困境）將會導致中國侵略台灣。事實上，正好相反，可能它沒有跟過去一樣的能力了。」

拜登形容美國是太平洋大國，而且無意從這個區域退場。

他也提到中方最近禁止官員使用美國設計的蘋果公司（Apple Inc.）iPhones手機，說這相當於在貿易上「改變一些遊戲規則」。

拜登強調：「我真誠地希望這一個關係恢復正常。」1120911

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