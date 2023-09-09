中國男在韓國遺棄兒子 矢板明夫：中國經濟出了大問題

日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

2023/09/09 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國男子日前因生活艱困，決定將兒子遺棄在韓國的公園，希望韓國的兒童保護措施能給兒子好生活。對此資深媒體人矢板明夫表示，隨著今後中國經濟的繼續下滑，類似的案件也有可能發生在日本或台灣，值得大家及有關部門注意。

矢板明夫在臉書PO文表示，一名中國男子帶著9歲的兒子飛到韓國的濟州島，把孩子單獨留在公園後失蹤，隔天遭韓國警方逮捕，男子在被捕後自稱「我在經濟困難的情況下，獨自撫養兒子。但我沒有辦法給他一個好的成長環境。我想讓他在韓國的兒童保護設施中長大。這裡的環境好，要比中國的環境好」，男子將在韓國接受法律的制裁。他的兒子在濟州島的兒童保護機構住了幾天後，被移交給了中國的親屬、回到了中國。

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矢板明夫指出，這位父親在沒有錢的情況下，帶著兒子在公園流浪了8天。可以想像，應該是一直猶豫不決。感覺他不像是一個無情無義的人，只是在中國國內已經走投無路、求助無門，才出此下策。他推測，原因很有可能和中國經濟出了大問題有關。

矢板明夫續指，中國的大環境不好、社會福利設施的環境也不好。所以，寧可把小孩子一個人丟到異國他鄉，也不願意送到中國的兒童福利社施；隨著今後中國經濟的繼續下滑，類似的案件也有可能發生在日本或台灣，值得大家及有關部門注意。

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