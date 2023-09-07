父親生前買地未辦手續 大馬男曝親戚使出「巫術」搶地

大馬男分享，父親在去世後托夢向弟弟求助，宗教司告訴他們，父親被人下巫術，靈魂被鎖在瓶子裡，因此大馬男懷疑，是當時和他們爭奪遺產的親戚所為。示意圖，與本文無關。（路透）

2023/09/07 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名男子分享，父親多年前去世時，弟弟連續3天夢見父親向他們求救，宗教司告訴他，父親的靈魂被鎖在瓶子中，而由於父親生前向外婆買地未辦理好手續，導致外婆去世後，親戚來向他們爭奪土地，因此大馬男懷疑下巫術的始作俑者就是親戚，大馬男事後在網路上分享這段經歷。

根據《星洲日報》報導，馬來西亞的一名男子分享，父親生前為了不想讓母親和她的兄弟姊妹分家產時發生糾紛，因此先前就已經和外婆購買一塊位於麻六甲的土地，但由於當時外婆未辦理分家割地手續，沒有白紙黑字證明，因此當外婆過世後，多年前經外婆准許在附近蓋房子的親戚竟來爭奪父親當年買下的土地。

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大馬男子透露，糾紛發生不久後，父親突然離世，他馬上趕回麻六甲的家中，只見父親遺體躺在客廳，屍體全身僵硬，只有拇指是軟的，他當下沒有多想。沒想到下葬後，逝世的父親連續3天報夢給大馬男子的弟弟，「我的弟弟夢見父親像窒息般在求救，連續3晚都做同一個夢」，因此他和家人才對父親的死產生懷疑，向宗教司求助，宗教司稱父親被人下了巫術，靈魂被鎖在一個瓶子裡。

大馬男子表示，由於先前和親戚因麻六甲的土地起糾紛，因此懷疑下巫術的始作俑者就是親戚，但因沒有證據，他們在被宗教司告知解救父親靈魂方式之後，念在不想再有類似事情發生，決定搬離原先居住的房子。男子事後在TikTok分享此段經歷，引發網友熱議。

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