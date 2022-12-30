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    驚喜變驚嚇！收到阿嬤耶誕禮物 內容物竟被人換成巫術用動物頭骨

    美國阿拉斯加有一群孩子引頸期盼阿嬤從澳洲寄來點心，孰料包裹內容物疑似遭到調換。（翻攝wanderlustandthetribe@IG）

    美國阿拉斯加有一群孩子引頸期盼阿嬤從澳洲寄來點心，孰料包裹內容物疑似遭到調換。（翻攝wanderlustandthetribe@IG）

    2022/12/30 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加有一群孩子引頸期盼阿嬤從澳洲寄來點心，孰料包裹內容物疑似遭到調換，一開封，裡面竟然裝著動物頭骨、一包魚乾，和一塊畫了神祕圖騰的織物，把「驚喜」變成「驚嚇」。

    綜合外媒報導，女子安德莉亞（Andrea Eastley）原本是澳洲人，現與3個孩子居住在美國阿拉斯加；日前適逢耶誕佳節，遠在澳洲的阿嬤想送些當地的零食、點心給3個孩子，雙方達成約定，孩子們都非常期待阿嬤的愛心包裹抵達。

    安德莉亞一家在本月中旬收到包裹，孰料包裹一開，赫見怪異至極的景象，裡頭沒有糖果餅乾，反而裝著一個小動物的泛黃頭骨、一包透明塑膠袋裝著的魚乾，以及一塊畫著神秘圖騰的織物。這個動物頭骨無法確認是否為真，尺寸也不大，不過安德莉亞表示，骨頭上有一些汙垢。

    安德莉亞感到非常詫異，因為她確信媽媽不是會開這種玩笑的人，猜測可能是美國海關在檢查的時候誤將兩個包裹的內容物對調，也將此怪異事件曝光，而寄到「失蹤」的點心至今不知去向。安德莉亞的媽媽得知後也強調，自己在包裹裡放的是餅乾糖果一類的正常零食。

    對此，澳洲郵局回應，該局確實有在10月份受理一個從澳洲寄往阿拉斯加的包裹。

    事件引起網友關心，安德莉亞在耶誕節當日更新消息，他們發現這些東西是巫術用品，應該沒有人會想「失物招領」，所以就把這些東西處理掉了。

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