路邊驚見警察執勤中激吻妹子！親到凍未條拉上警車大戰40分鐘

2023/09/06 23:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國東岸馬里蘭州一名警官近日被民眾拍到在執勤期間與一名女子在路邊激吻,還將對方帶到警車上車震,誇張影片隨即在網上瘋傳,掀輿論熱議。

綜合外媒報導,本月4日馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)有民眾在當地奧克森山高中(Oxon Hill High School)附近一座公園旁,撞見一名警官在警車旁與一名黑衣短裙女子激吻,吻完後意猶未盡,該警官接著帶女子上警車繼續親熱,過程全被拍下,並在網上造成瘋傳。

拍下影片PO網的男子維拉紐瓦(Carlos Villanueva)事後受訪時稱,女子當時突然走近該警官,看上去2人似乎原本並不認識,因為一開始2人的互動就像是陌生人,沒想到2人很快就開始交纏起來;另名目擊者奧喬亞(Nelson Ochoa)則表示,事發當下,公園還有不少小孩在玩耍,該警官與女子上車後沒多久,警車就開始搖晃,懷疑2人直接在警車上嘿咻,過程約持續40分鐘,不敢相信有警察會在光天化日下做這種事。

這件事情很快在當地掀起輿論,不少人指責該警官擅離職守,既然被賦予責任,就應該在崗位上做好該做的事。隨著批評聲音漸多,該名警官的身分也被曝光,目前是任職於喬治王子郡警局的馬萊特(Francesco Marlett),原來他本身就是爭議多的警官,2016年曾被控毆打3歲童遭停職。喬治王子郡警局表示,得知網傳影片的內容後,已展開調查。

