全球第5國！巴紐在以色列開設駐耶路撒冷大使館

巴布亞紐幾內亞在以色列開設駐耶路撒冷大使館，成為第5個於耶路撒冷設立正式外交使團國家。（路透）

2023/09/06 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）週二在以色列開設駐耶路撒冷大使館，成為第5個於耶路撒冷設立正式外交使團國家。

綜合外媒報導，巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）當地時間5日為駐耶路撒冷大使館揭幕，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也出席開館儀式，馬拉普直言，「許多國家選擇不在耶路撒冷開設大使館，但我們做出明智選擇」；在此之前，巴紐國並未在以色列設立大使館。

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馬拉普說，如果不承認耶路撒冷是以色列人民與國家的首都，我們身為自基督徒，對上帝的敬意將是不完整的，同時邀請納坦雅胡設立以色列國駐巴紐國大使館。巴紐國是第1個在耶路撒冷開設大使館的亞太國家，納坦雅胡表示歡迎回應，「我們對此十分驕傲和感激，兩國之間的新聯繫，將使我們珍惜過去與展望未來。」

目前全球僅有5個國家設立大使館於耶路撒冷，包括美國、科索沃、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴布亞紐幾內亞；大多數和以色列有正式外交關係國家，皆將大使館開設於以色列商業中心特拉維夫市（Tel Aviv）。

報導分析，以色列於1967年占領東耶路撒冷後，併吞包括舊城在內的區域，此舉從未獲國際承認，儘管以色列認為耶路撒冷是其永恆和不可分割的首都，並希望所有大使館皆可在此開設，但多數國家不承認以色列對整個城市的主權，認為其地位應透過談判獲得解決。

據了解，耶路撒冷的地位是以色列與巴勒斯坦衝突中最為敏感的問題，2014年以來以巴和談一直停滯不前，雙方衝突從去年以來愈演愈烈。

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