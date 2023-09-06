為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

全球第5國！巴紐在以色列開設駐耶路撒冷大使館

巴布亞紐幾內亞在以色列開設駐耶路撒冷大使館，成為第5個於耶路撒冷設立正式外交使團國家。（路透）

巴布亞紐幾內亞在以色列開設駐耶路撒冷大使館，成為第5個於耶路撒冷設立正式外交使團國家。（路透）

2023/09/06 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）週二在以色列開設駐耶路撒冷大使館，成為第5個於耶路撒冷設立正式外交使團國家。

綜合外媒報導，巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）當地時間5日為駐耶路撒冷大使館揭幕，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也出席開館儀式，馬拉普直言，「許多國家選擇不在耶路撒冷開設大使館，但我們做出明智選擇」；在此之前，巴紐國並未在以色列設立大使館。

馬拉普說，如果不承認耶路撒冷是以色列人民與國家的首都，我們身為自基督徒，對上帝的敬意將是不完整的，同時邀請納坦雅胡設立以色列國駐巴紐國大使館。巴紐國是第1個在耶路撒冷開設大使館的亞太國家，納坦雅胡表示歡迎回應，「我們對此十分驕傲和感激，兩國之間的新聯繫，將使我們珍惜過去與展望未來。」

目前全球僅有5個國家設立大使館於耶路撒冷，包括美國、科索沃、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴布亞紐幾內亞；大多數和以色列有正式外交關係國家，皆將大使館開設於以色列商業中心特拉維夫市（Tel Aviv）。

報導分析，以色列於1967年占領東耶路撒冷後，併吞包括舊城在內的區域，此舉從未獲國際承認，儘管以色列認為耶路撒冷是其永恆和不可分割的首都，並希望所有大使館皆可在此開設，但多數國家不承認以色列對整個城市的主權，認為其地位應透過談判獲得解決。

據了解，耶路撒冷的地位是以色列與巴勒斯坦衝突中最為敏感的問題，2014年以來以巴和談一直停滯不前，雙方衝突從去年以來愈演愈烈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
未經國會允許撒4.3億採購 巴紐前總理涉貪腐被捕
2020/05/23 20:30

未經國會允許撒4.3億採購 巴紐前總理涉貪腐被捕
美國駐以使館搬家一週後 我友邦也跟著遷到耶城
2018/05/21 19:03

美國駐以使館搬家一週後 我友邦也跟著遷到耶城

揭秘：年輕不代表身體年齡還年輕！
美駐以大使館將揭幕 以邊界增軍防巴人衝擊
2018/05/13 22:19

美駐以大使館將揭幕 以邊界增軍防巴人衝擊
6國考慮遷使館至耶路撒冷 以色列總理向各國招手
2018/04/20 17:44

6國考慮遷使館至耶路撒冷 以色列總理向各國招手

櫻花旭 楊梅2字頭親民價
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播